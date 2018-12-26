Путин - "олигархам": Общество ждет от вас участия в национальном рывке

Наверное, увлекательно было бы подсчитать общее состояние всех людей, собравшихся в среду в Екатерининском зале Кремля, но для них самих в этот момент строчки «Форбс» имели мало значения. Владимир Путин традиционно зовет на предновогоднюю встречу крупнейших представителей российского бизнеса. И уже само попадание в этот зал уравнивает миллиардеров с мультимиллионерами, главами госкорпораций и основных банков.

Даже разбиться по интересам в ожидании президента им не дали возможности. Во избежание претензий и обид рассадка на таких встречах всегда строго по алфавиту: с Абрамова справа от главы государства, вокруг огромного стола и до Якобашвили слева от Путина. И за этим столом на семь десятков человек - единственная женщина-бизнесмен Наталья Касперская.

Владимир Путин сразу заговорил о национальных проектах - для него эта встреча была не только вечером ответов на вопросы бизнеса, но и возможностью еще раз напомнить этому бизнесу - чего от него ждут.

- В этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, - заявил Путин. - Без этого трудно себе представить развитие экономики вообще. Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России.

Он перечислил приоритетные направления для сотрудничества: повышение производительности труда, обновление производств за счёт современных технологий – важнейшая задача, экологическое благополучие граждан, развитие рынка газомоторного топлива, внедрение цифровых технологий, развитие систем коммуникаций и транспортной инфраструктуры.

- Поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей – это одна из важнейших задач сегодня, когда российские компании сталкиваются с определёнными внешними ограничениями, - заявил президент. - Причём за политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранения соперников и передела рынков. Наши партнёры подчас этого даже и не скрывают. Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности нашей экономики. При этом, подчеркну, мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества.