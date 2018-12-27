Рыночная хозрасчетная модель управления экономикой: Всегда с деньгами и чистой совестью

На научно-практической конференции в санатории «Алтайский замок» «От конструктивных идей к инновационно-результативной практике управления и продвижения услуг в курортологии», посвященной памяти известного российского предпринимателя Бориса Анисимова, говорили об одном: рыночный хозрасчет - путь, по которому успешно может развиваться российская экономика. И для этого у них уже сейчас есть практические возможности.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ АНИСИМОВА: «ЭКОНОМИКА - ЭТО МЫ!»

...Уходящий год запомнится невосполнимой потерей близкого для всех нас человека - Бориса Николаевича Анисимова. Прекрасный бизнесмен, владелец великолепной здравницы - санатория «Алтайский замок»… Именно отсюда на всю страну стали говорить о совершенно иных взаимоотношениях между сотрудниками и владельцем бизнеса, причем видя в этом панацею от всех российских бед и напастей, ведущую к сокращению пропасти между богатыми и бедными, собственниками бизнеса и теми, кто ежедневно трудится ради этого процветания… Так в чем гений Анисимова, его новаторство?

В рыночных отношениях он уравнял в правах всех: сколько создали, столько и получили. Раньше был косыгинский хозрасчет, но он был советским. (Алексей Николаевич Косыгин - председатель Совета министров СССР (1964 - 1980). Пытался реформировать советскую экономику, но, к сожалению, эта попытка не удалась. - Прим. авт.) В СССР эта реформа не давала росткам инициативы выйти на новую орбиту отношений - не мог человек заработать столько, сколько хотел. А Анисимов ввел целую систему ценностей. Ему не важно было, о ком идет речь, - о бухгалтере, экономисте, массажистке, прачке… Для хозрасчетных отношений это физические лица, ведущие прозрачный учет и контроль. Это тот редкий случай, когда нет недовольных, обиженных, затаивших злобу. Как нет, по сути, и прибыли у собственника, потому что он получил свое, а сотрудники - свое. И опять-таки вспомним известное выражение Бориса Николаевича: «Хозрасчет - нравственный, потому что прозрачный, как целебная радоновая вода». Анисимов открыто называл происходящие сейчас процессы грабительскими и справедливо рассуждал, что если кто-то считает свой бизнес прибыльным, значит, он просто забирает у своих сотрудников кровно заработанное.

На научно-практическую конференцию в санаторий «Алтайский замок» приехали соратники и близкие Бориса Анисимова, а также все работники санатория.

«Сказки какие-то», - скажете... А новосибирская «Комсомолка» в течение нескольких последних лет активно рассказывала и устами Анисимова просвещала - показывала, как могут и должны развиваться трудовые отношения. Идея проста - чем больше сотрудников встраиваются в бизнес, проявляют инициативу и смекалку, тем лучше этой самой экономике. А еще именно Анисимову принадлежит то самое сакральное: «Нет экономики без физического лица, то есть без нас с вами». В дополнение к этому Анисимов дает всем СОЗИДАТЕЛЯМ (именно так в хозрасчетной среде называются труженики. Заметьте: не работники, потому что они освобождены от рабства, повинности трудиться на кого-то. - Прим. авт.) инструмент - уникальные инновационные процедуры санатория, на которых могут заработать все.

Участники конференции все как на подбор - профессионалы с большой буквы, родные, близкие. Продолжатель дела Бориса Анисимова - сын Денис Борисович Анисимов. В знакомом конференц-зале санатория сразу вспомнились слова, фразы, жесты Бориса Николаевича. Особенно когда начали показывать видеоролики. Вот предприниматель с экрана эмоционально рассказывает:

- Экономист без физического лица - никто. Считать и складывать за него «план - факт» - преступление. Такое возможно в тоталитарном обществе, где есть административно-командное управление. А если мы живем в рыночной среде, будьте добры, организуйте партнерство физических лиц, «запрягите» инициативу и зарабатывайте, сколько хотите...

Словно и не было трагического события - Борис Николаевич взял и просто куда-то вышел из зала...

Денис Борисович Анисимов: - Хозрасчетный коллективный договор - мини-конституция, действующая в экономическом пространстве юридического лица. И это тоже наше практическое ноу-хау, отработанное и выверенное до мелочей.

«ХОЗРАСЧЕТ: ПУТЬ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!»

Понятно, что предметом интереса научной конференции стало не только состояние курортной отрасли, ее инновационная часть. Вопросы, которые, разумеется, хотел задать каждый: не окончилась ли вообще эра хозрасчетной модели с уходом талантливого предпринимателя? Не превратился ли санаторий в заурядное лечебное учреждение? Ответ последовал незамедлительно.

- Мы с убежденностью можем сказать, что рыночная модель управления - продукт здравого смысла, - начала свой доклад Татьяна Петрова, директор ООО «Санаторий «Алтайский замок». - Только она создает условия для оптимального сотрудничества и конкуренции в экономическом пространстве юридического лица. Она стимулирует сотрудников к развитию и модернизации профессиональных и управленческих навыков. Именно так выстроена деятельность нашего санатория. И такая глубокорыночная хозрасчетная среда, при которой даже рубль становится статусным, у нас создана. Физическое лицо самолично распоряжается своей нематериальной собственностью и при этом создает добавленную стоимость, где физическое лицо в обстановке экономической свободы несет полную экономическую ответственность.

Как говорил Борис Николаевич, бизнес не может быть цивилизованным, если при нем нет регуляторов поведения всех договаривающихся. Хозрасчетные отношения смоделированы в хозрасчетном уставе, в хозрасчетном контракте, в хозрасчетном трудовом балансе, в программных продуктах экономических процессов сотрудников-хозрасчетников и, в первую очередь, в локальном нормативном акте - коллективном договоре.

И вот снова и снова директор санатория напоминает об основах рыночного хозрасчета:

- Хозрасчетный коллективный договор - мини-конституция, действующая в экономическом пространстве юридического лица. И это тоже наше практическое ноу-хау, отработанное и выверенное до мелочей. А еще, конечно, хозрасчет немыслим без культуры. Это хозрасчетное соглашение между договаривающимися сторонами - сотрудниками бизнес-компании, генеральным директором и тружеником, изъявившим желание взять на себя ответственность за трудовой процесс. Мы видим сегодня результаты внедрения. И смело могли бы доложить об этом Борису Николаевичу. Эта система целиком и полностью захватывает экономику из глубины на самой ее начальной стадии, то есть в экономическом пространстве физического лица, и как бы тянет ее наверх, к поступательному движению и развитию. Мое убеждение продиктовано тем, что сегодня большинство сотрудников - 40 человек - овладели рыночной хозрасчетной моделью и свою управленческую функцию осуществляют, соблюдая ее предписания.

Так что Борису Николаевичу не было бы стыдно за свое детище. Как говорится, с хозрасчетного пути его последователи не свернули.

И кстати, Национальная курортная ассоциация в этом году по результатам проведенной оценки присвоила санаторию «Алтайский замок» категорию B (Бизнес), о чем свидетельствует соответствующий сертификат. При оценке учитывались все критерии: условия проживания и питания, медицинская база, квалификация персонала.

В этом году санаторий получил особый знак Национальной курортной ассоциации.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Конечно, идеология хозрасчета - один из столпов успеха, но Анисимов не лирик, а прагматик. И он был убежден: чтобы управлять безошибочно и эффективно, нужна исчерпывающая и высококачественная информация, для этого под его руководством была внедрена автоматизированная система управления экономическим процессом (АСУЭП). Им была создана уникальная инновация, получившая патент - система для проактивного контроля за деятельностью предприятия. Было проведено немало экспериментов, экспертиз, проделана огромная аналитическая и просветительская работа, пройден путь от конструктивной теории к реальной практике. И сегодня запатентованная инновация - повседневная реальность.

Кстати, у всех, кто решит работать по хозрасчетной модели, есть возможность внедрить ее с помощью различных программ учета и контроля. Об этом на конференции рассказала Елена Одинцова, руководитель ООО «Авис-Софт» (Барнаул).

БЕЗ КУРОРТНЫХ ИННОВАЦИЙ - НИКУДА!

Другая немаловажная деталь, замечание, если хотите - невозможно представить деятельность Бориса Анисимова в отрыве от развития курортологии. Об этом говорила Нина Карбышева, руководитель Алтайского регионального научного консультативного центра, доктор медицинских наук, профессор Алтайского государственного медицинского университета.

- Санаторий «Алтайский замок» - это единственное учреждение санаторно-курортной отрасли России, где достигнут самый высокий эффект от использования во имя здоровья лечебных свойств минеральной воды. «Алтайский замок» уже не первый год занимает авангардные позиции в культуре лечебно-диагностического обслуживания среди санаторно-курортных учреждений Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, оставляя далеко позади всех, кто продолжает отпускать по старинке давно известные процедуры, не утруждая себя поиском нового, эффективного, не шагая в ногу со временем и достижениями науки.

Дело Бориса Николаевича продолжит его сын Денис Борисович Анисимов.

Конечно, все пересказать невозможно, но инновации везде и всюду. И как заметила профессор, все это делается для того, чтобы качество жизни людей становилось лучше. Об этом в своем докладе говорил и академик Андрей Кузнецов. Вспомнил он, как Борис Николаевич дал путевку в жизнь многим направлениям развития курортологии. В частности, благодаря усилиям Анисимова была запущена лечебная программа резонансно-акустических колебаний, сеансы которой позволяют сократить продолжительность санаторно-курортного лечения. А еще санаторий использует для лечения воду с уникальным составом из собственного радонового источника. Заметил академик и другое - каждое ноу-хау тоже имеет свой государственный патент, а это свидетельство уникальности методик и процедур.

ДОБРОТА, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ЩЕДРОСТЬ

О другой черте характера Бориса Николаевича напомнила Лариса Ардашова, член Союза журналистов РФ, бессменный редактор многочисленных книг, брошюр, уникальных книг по курортологии и хозрасчету:

- Борис Николаевич был очень близок с Влаилем Петровичем Казначеевым, человеком планетарного мышления, чьи принципы оздоровления нации исповедовал и возвращал в деятельность курортологических учреждений. После того, как я их познакомила, потом при любой возможной их встрече с наслаждением и упоением наблюдала, слушала и записывала диалоги-размышления этих двух по-настоящему талантливых людей. В соавторстве с Казначеевым Анисимов издал книги о Белокурихе, альманах по курортологии, монографию «Личность врача-курортолога»… «Букварь ключевых понятий и знаний о радоновой воде Белокурихи», о котором говорил Андрей Николаевич Кузнецов, посвящен великому ученому В. П. Казначееву. Борис Николаевич умел быть благодарным.

Материалы названных изданий могут служить основой для дальнейших научных изысканий в области сохранения и восстановления здоровья человека.

О рыночном хозрасчете при жизни Бориса Анисимова издано немало книг и брошюр, они составляют практическое пособие для тех, кто решит его внедрить на месте своей трудовой деятельности.

Много внимания, сил, времени Борис Николаевич уделял просветительству среди предпринимателей, руководителей и рядовых работников - его целью было научить всех желающих практике честного ведения бизнеса, где две стороны - собственники и сотрудники - становятся полноправными хозяевами одного дела. Анисимов выступал с лекциями и семинарами для преподавателей и студентов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, других московских, алтайских и новосибирских учебных заведений.

Бориса Николаевича уважало журналистское сообщество, и не только потому, что предпринимателя интересно было слушать. Как самый настоящий представитель «поколения совести», он позволял себе, имел право высказывать прямо свою позицию, не оглядываясь на мнимые авторитеты и власть имущих…

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Все сейчас отчетливо понимают: рыночная хозрасчетная модель экономики требует новых продолжателей и сподвижников. А раз так, то и дело, которому Борис Николаевич посвятил жизнь, будет продолжено, но с учетом вызовов времени и реальности.

Учредитель Санатория «Алтайский замок» Денис Борисович Анисимов предложил для дальнейшего развития санатория провести среди сотрудников «Алтайского замка», партнеров, а также представителей различного российского бизнеса конкурс «Новаторские решения для здорового отдыха» в следующих номинациях:

1. Развитие SPA-процедур в санатории.

2. Развитие и внедрение рыночной хозрасчетной модели управления экономики.

3. Программа «Активный отдых» (совмещение активного отдыха и оздоровительных процедур).

4. Неизвестный Алтай (что предложить отдыхающим посмотреть в Алтайском крае).

5. Здоровое питание - здоровый образ жизни.

Участники конференции сделали фотографию на память.

- Мы надеемся, что участие в конкурсе даст импульс дальнейшему развитию санаторно-курортного дела в России и, в частности, послужит новым этапом в деятельности санатория «Алтайский замок», - говорит Денис Анисимов, учредитель санатория «Алтайский замок». Мы рассчитываем, что в первую очередь на наше предложение отзовутся молодые, активные и перспективные сотрудники санатория и бизнесмены, те, кто осваивает практику и уже знаком с отраслью. Словом, любые идеи, наработки рассматриваются!

Работы, предложения направляйте в электронном виде до 31 августа 2019 года по адресу: market@altzamok.ru

Алтайский край, Белокуриха ул. Славского, 29, тел.: 8-800-700 09-44, +7-963-539 74-76.

Следите за подробностями конкурса на сайте kp.ru.