Нетранзитный пассажир

Многие женщины верят, что идеальные мужчины существуют и что именно они, как Дед Мороз, приносят счастье и увозят в сказку на белоснежных конях. Верила в это и 41-летняя учительница русского языка Валерия, которая по советам подруг завела аккаунт на сайте знакомств и - вот оно, счастье! - познакомилась с турецким бизнесменом Тимуром.

Он так и не позвонил в дверь

Их жаркая переписка длилась полгода, и Лера уже не сомневалась, что нашла наконец свою настоящую любовь. Нежный, романтичный и заботливый Тимур каждое утро присылал ей видео с песней о любви и фото цветов. Он собирался скоро приехать к ней в Тулу, но каждый раз случались неотложные дела. Накануне Нового года Лера наконец уговорила Своего Мужчину приехать в Россию на праздники и провести неделю в уютном Суздале. Она сама забронировала отель, купила два билета на поезд и потратила всю праздничную зарплату на новые платья.

- Тимурка у меня самый лучший, - хвасталась она подругам. - Вот приедет и сделает мне предложение! Может, мне даже придется бросить работу, потому что денег у него и так много - он владелец сети магазинов в Стамбуле.

Влюбленная женщина вовсю строила планы на дальнейшую совместную жизнь и с замиранием сердца украшала дома елку к приезду любимого. Однако Тимур так и не позвонил в ее дверь. Утром 31 декабря он написал ей, что попал в автокатастрофу - ничего серьезного, но врачи запретили перелет. Очень сожалеет и шлет песню о любви и забавную фотографию новогодней елочки.

Дед Мороз из вагона-ресторана

А билеты на поезд между тем были куплены и отменить отель времени не оставалось. Да и не хотелось. Вытерев слезы новым платьем, Лера села в поезд и поехала в Суздаль. Народ вокруг веселился, пассажиры открывали шампанское прямо на перроне, а у нее предательски наворачивались слезы отчаяния.

Соседом по купе оказался приятный мужчина лет сорока пяти.

- У меня какой-то странный Новый год выдался, - поделился он. - Вроде праздник, а чувство неудовлетворенности осталось. Не хотите составить мне компанию в вагоне-ресторане? Я сегодня ваш Дед Мороз и угощаю.

Они как-то быстро разговорились, и хотя поначалу Лера пыталась притвориться и сделать вид, что в поезде «каждый молчит о своем», вскоре расслабилась от вина и выдала ему историю своей трагической любви.

- Думаю, он просто развлекался со мной, дурил мне голову, а сам, наверное, женат, - всхлипывала она. - Мужчинам верить ну ни капельки нельзя!

Ее новый знакомый неожиданно вспыхнул:

- Да как вы можете такое говорить? Вам всего один обманщик попался, а вы уже всех в подлецы записали. Женщины тоже умеют врать, если вы не в курсе.

Выяснилось, что у Владимира - так звали попутчика - дела еще хуже: его накануне Нового года бросила жена. Нашла помоложе и побогаче. И хоть он еще не развелся, но вещи свои уже забрал и направлялся к родителям в Суздаль.

- А давайте я вам экскурсию по городу устрою! - предложил Владимир. - Вы же все равно тут целую неделю будете. Или хотите насладить своим горем в одиночку?

Лера улыбнулась. Бесплатный экскурсовод - хоть какой-то позитив.

Не было бы счастья...

Спустя неделю они снова стояли на перроне, ей нужно было возвращаться домой, а он никак не отпускал ее руку. Когда открылась дверь вагона, Владимир крепко обнял Леру и прошептал на ухо: «Ты просто запуталась. Старайся меньше слушать голос разума. Слушай чувства!»

Лера подняла на него глаза и неожиданно почувствовала себя так хорошо и спокойно, как не чувствовала со времен детского сада. «Все же случайностей не бывает», - подумала она и с улыбкой на губах отправилась к себе в Тулу.

Весной они расписались, а первую брачную ночь провели в том же поезде, идущем в Суздаль. Символично и романтично!

Опыт - сын ошибок трудных

С тех пор прошло семь лет, а Лера не устает повторять, что мы никогда не знаем, что уготовано нам судьбой. Порой даже самые отъявленные подлецы и неприятности оказываются лишь мостиком, ведущим в новую жизнь. Ведь если б не предатель Тимур, разве встретила бы она своего будущего мужа?

А он, кстати, оказался бизнесменом и вскоре предложил Лере оставить школу и работать с ним, как она и мечтала.

Кстати, муж спокойно относится к тому, что время от времени Лера устраивает у них дома посиделки с подругами. На правах хозяйки она говорит больше всех. И только о самом важном.

- В мире так много женщин, которые расстраиваются из-за предательств и измен, - рассказывает Валерия своим менее удачливым подружкам. - А если подумать, то, возможно, судьба просто ограждает их от «неправильных мужчин». Если честно, я благодарна Тимуру за то, что он меня обманул. Это странно звучит, но благодаря его обману я нашла свое счастье.

А подружки слушают и думают: а ведь права Лерка-то. Да и психологи не зря твердят, что в каждой неудаче можно найти положительную составляющую. Люди опаздывают на самолеты, у них неожиданно ломаются автомобили, от них уходят любимые... Но, возможно, именно поэтому они остаются живы и здоровы, встречают прекрасных людей и остаются с ними навсегда?

От этих мыслей девочкам становится хорошо, они включают караоке-машину и поют «Шальную императрицу».