2018-12-28T18:56:06+03:00
Звезды

Никакого расставания: Шакира поделилась милым снимком с Жераром Пике и двумя детьми

41-летняя певица и 31-летний футболист показали, что у них все хорошо [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Разница в возрасте в 10 лет не мешает семейному счастью Шакиры и Жерара Пике. Фото: Инстаграм.Разница в возрасте в 10 лет не мешает семейному счастью Шакиры и Жерара Пике. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Шакира и Жерар Пике нечасто балуют поклонников совместными фото в соцсетях и почти никогда — выходами в свет вдвоем. Именно поэтому в Сети то и дело возникают слухи о том, что певица и игрок футбольного клуба «Барселона» расстались. Пара эти новости игнорирует и никогда не комментирует. А то, что у них все хорошо, демонстрирует редко, но метко. На своей страничке 41-летняя Шакира поделилась милым семейным снимком. Артистка позирует вместе со своим 31-летним гражданским мужем и сыновьями — 5-летним Миланом и 3-летним Сашей.

Трогательной фотографией певица поздравила с Рождеством и Новым годом 55 миллионов подписчиков своего Инстаграма.

- Счастливых праздников, - написала колумбийская поп-дива на испанском и английском языках.

Фолловеры в комментариях поздравляют певицу в ответ и желают счастья ей и ее семье. По мнению поклонников, сыновья звездной пары одновременно похожи и на маму, и на папу. Артистка настолько привязана к своим детям, что часто берет их с собой на гастроли. Свободное же время они предпочитают проводить всей семьей: вместе с Жераром Пике Шакира и мальчики гуляют в парках или отправляются на шопинг.

shakirashakira
Felices fiestas! Happy holidays! Shak
1782167 отметок «Нравится»10677 комментариевInstagram

Певица и футболист встречаются с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они вместе уже восемь лет. Не так давно Шакира выпустила песню «Me Enamore», слова которой были посвящены ее любви к футболисту.

- С тобой у меня будет десять детей, - говорится в композиции.

Поклонники пары надеются, что так и будет, и что Жерар и Шакира проведут вместе еще много лет.

До Жерара Пике Шакира была помолвлена с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Антонио даже снялся в ее клипе «Underneath Your Clothes», чем вызвал негодование аргентинского народа. Их отношения продолжались 11 лет, после чего они расстались. После этого Антонио подал в суд на бывшую невесту: он требовал 100 тысяч долларов за то, что долгое время был менеджером певицы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
А Лолита считает Крым — Украиной. Где-то там, в душе
Заявление певицы Лолиты Милявской открыло бездны - пользователи Рунета проклинают певицу и предлагают отправить ее в родной Львов. Проблема в том, что Лолиту на Украину не пускают из-за крымских концертов в 2015 году
Новости 24
Верховный суд обязал курильщиков компенсировать моральный вред соседям
Трамп отменил свои новогодние каникулы из-за "шатдауна" в США
В Чехии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
В центре Москвы избили рэпера Птаху
"Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита газа из-за "Северного потока"
В Киеве оценили возведенное на границе Украины и Крыма заграждение
Сирийская армия приступит к патрулированию Манбиджа совместно с курдами
Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год
Президиум Мосгорсуда не стал рассматривать жалобу на приговор Белых
Украина займется разработкой противокорабельного комплекса
Путин подписал закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам
Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если стена не будет построена
Депутат Рады рассказал, какую "фатальную" ошибку совершил Порошенко
Президент Косово подписал пакет законов о создании армии
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в небо
Италия намерена приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии
Песков: Встреча Путина и Эрдогана возможна только в первой половине 2019 года
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии
Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии
«Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона
В Кремле прокомментировали обращение гендиректора РУСАДА к Путину
Москва и Лондон частично восстановят составы своих дипмиссий
Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии
В США в нескольких штатах произошло массовое отключение интернета
Не менее 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии
В Кремле прокомментировали отзыв лицензий у крупных форекс-дилеров
В Кремле с пониманием отнеслись к обнародованию персональных данных журналистов Би-би-си
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад