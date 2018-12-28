Никакого расставания: Шакира поделилась милым снимком с Жераром Пике и двумя детьми

Шакира и Жерар Пике нечасто балуют поклонников совместными фото в соцсетях и почти никогда — выходами в свет вдвоем. Именно поэтому в Сети то и дело возникают слухи о том, что певица и игрок футбольного клуба «Барселона» расстались. Пара эти новости игнорирует и никогда не комментирует. А то, что у них все хорошо, демонстрирует редко, но метко. На своей страничке 41-летняя Шакира поделилась милым семейным снимком. Артистка позирует вместе со своим 31-летним гражданским мужем и сыновьями — 5-летним Миланом и 3-летним Сашей.

Трогательной фотографией певица поздравила с Рождеством и Новым годом 55 миллионов подписчиков своего Инстаграма.

- Счастливых праздников, - написала колумбийская поп-дива на испанском и английском языках.

Фолловеры в комментариях поздравляют певицу в ответ и желают счастья ей и ее семье. По мнению поклонников, сыновья звездной пары одновременно похожи и на маму, и на папу. Артистка настолько привязана к своим детям, что часто берет их с собой на гастроли. Свободное же время они предпочитают проводить всей семьей: вместе с Жераром Пике Шакира и мальчики гуляют в парках или отправляются на шопинг.

shakira Felices fiestas! Happy holidays! Shak

Певица и футболист встречаются с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они вместе уже восемь лет. Не так давно Шакира выпустила песню «Me Enamore», слова которой были посвящены ее любви к футболисту.

- С тобой у меня будет десять детей, - говорится в композиции.

Поклонники пары надеются, что так и будет, и что Жерар и Шакира проведут вместе еще много лет.

До Жерара Пике Шакира была помолвлена с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Антонио даже снялся в ее клипе «Underneath Your Clothes», чем вызвал негодование аргентинского народа. Их отношения продолжались 11 лет, после чего они расстались. После этого Антонио подал в суд на бывшую невесту: он требовал 100 тысяч долларов за то, что долгое время был менеджером певицы.