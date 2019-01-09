Отложите новогодние сладости и начните вести ежедневник: представитель Минздрава дал рекомендации, как возвращаться к трудовым будням

- Думаю, что в дополнение ко всем классификациям людей можно смело добавить еще одну. Те, кто легко и радостно выходит на работу после праздников, и те, кто приходит в ужас или тоску в последний день каникул при одной мысли о первом рабочем дне, - пишет на своей странице в Фэйсбуке заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. - Но и тем, и другим было бы неплохо начинать первый рабочий день позитивно. Я не психолог, поэтому не стану пытаться рассуждать о судьбах и внутренних мирах, однако попробую дать несколько полезных советов тем, кто сегодня начинает первую трудовую неделю нового года.

Замглавы Минздрава предлагает несколько рекомендаций, большинство из них действительно не так уж сложно исполнять в повседневной жизни. А их полезный эффект на самом деле подтвержден медициной и практикой.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Фото Николай Галкин/ТАСС

1. Не злоупотребляйте кофе, чаями, кондитерскими изделиями. Существует достаточно много научных работ, которые показывают пользу кофе. Но налегать не него все равно не нужно. Равно как и на сладкую продукцию, которой традиционно много остается (если не все съедено) после новогодних праздников.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку съедать в сутки не более 25 граммов сахара. Это 6 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и напитках. Причем, желательно стараться снизить и эти показатели.

Что касается кофе, то в многочисленных исследованиях оптимальным количеством признается до 2 - 3 чашек в день. При этом есть противопоказания, о которых важно помнить.

2. В новом году – больше овощей и фруктов. Не должен быть исключением и первый рабочий день.

Напомним, что по международным стандартам лучший вариант - не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Даже зимой доступно немало полезных и относительно недорогих плодов садов и огородов: яблоки, мандарины, капуста, морковь, свекла.

3. Начните вести ежедневник, если не вели его ранее. Запишите туда планы, отмечайте что-то интересное. Многим это помогает кристаллизовать свои идеи, успевать больше. Если вам нравится рисовать, это просто подарок судьбы.

4. Откажитесь от курения. Вы скажете: «Опять про старое!». Да, опять. Но разве может быть повод начать новую жизнь лучше, чем начало нового года. Это непросто, но возможно! Миллионы людей бросили, сможете и вы.

Совет: начните с малого, сократите потребление, - рекомендует кандидат медицинских наук Олег Салагай. - Курили пачку – теперь курите 2/3 пачки. Потом – половину, потом – треть и т.д.

Также имейте в виду, что работает горячая линия Минздрава, где специалисты помогают справиться с никотиновой зависимостью: 8-800-200-0-200

5. Будьте физически активны. Начините больше ходить пешком. Решите для себя несколько раз в день делать легкий набор физических упражнений для офиса (в Интернет вы найдете их тысячи).

БУДЬ В КУРСЕ

Согласно последним международным рекомендациям для здоровья сердца и сосудов требуется не менее 150 минут умеренных физнагрузок в неделю, или по 30 минут 5 дней в неделю. Либо, как вариант, не менее 75 минут высокоинтенсивных физнагрузок, то есть по 15 минут в день 5 дней в неделю (интенсивность определяется в зависимости от пульса во время нагрузок).

Самое простой и безопасный для всех вариант — ежедневная ходьба по 30 — 40 минут в быстром темпе, так, чтобы не было одышки. Ее еще называют «кардиологической», поскольку кроме прочей пользы улучшается тонус сосудов и быстрее «утилизируются» гормоны стресса, накопившиеся за день (если прогуливаться по пути с работы или перед сном).

6. Задумайтесь над волонтерством. Помогать другим – это очень эмоционально и важно. Это полезно всем.

7. Позвоните тем, кому давно не звонили, и поздравьте с наступившим Новым годом.

Успехов вам в первый рабочий день нового года и далее! :)