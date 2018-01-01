Обзор матча Россия – Канада 31 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков

Свой последний матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира в канадском городе Ванкувер сборная России провела с хозяевами соревнований. На уровне "молодежек" канадская команда просто инопланетно крута. Россияне же могут периодически "показывать зубы", отлично играя с канадцами на их льду на молодежных первенствах планеты. Последний раз команды играли три года назад в финале МЧМ-2015. И тогда наши уступили со счетом 4:5. И вот спустя три года - вновь игра Россия - Канада. Да и на Новый год, в ночь на 1 января по московскому времени и на 31 декабря - по времени Канады.

Наш вратарь в этом матче был очень надежен. Фото: Zuma\TASS

В поединок быстрее смогли "вкатиться" игроки сборной Канады. И уже на 2-й минуте поединка Коди Гласс отправил шайбу в ворота сборной России. Но наши быстро подняли голову и на 5-й минуте Григорий Денисенко "в большинстве" отправил вторую шайбу в ворота команды Канады. 1:1.

И после этого началась игра нервов. Канадцы давили на правах хозяев, но наши бились так, что канадцы не могли не удивляться такой прыти. У нас в этом году такая молодежка, что может "дать по зубам" канадской сборной! И в одном из эпизодов матча случился стык двух капитанов - Костина и Комтуа.

Сначала Комтуа "тыкнул" клюшкой нашего игрока, но получил в ответ. Картинно затем упав. Судьи рассудили здраво - отправили на скамейку штрафников обоих хоккеистов. Костин в перерыве матча в интервью "Матч ТВ" прямо и по-мужски прокомментировал эпизод.

- Что за цирк устроил Комтуа?

- Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешёл в хоккей, а привычки цирковые остались.

С соперниками наши не особо церемонились, жестко встречая даже у их скамейки запасных. Фото: Zuma\TASS

- Симуляция — это некрасиво.

- Он, наверное, в футбол летом переиграл. Не знаю, может, лучший друг Неймара, - сказал Костин во втором перерыве матча.

И? Наши ответили канадцам! На 51-й минуте игрок "Салавата Юлаева" Павел Шен, спрятав шайбу у себя на крюке шайбы, объехал просто всю защиту сборной Канады. И забросил вторую шайбу за 9 минут до конца третьего периода, сделав счет 2:1 в пользу сборной России.

Вся многотысячная "Роджерс Арена" была поражена. Как ни старались игроки сборной Канады, как не пытались дожать наших, ничего у хозяев чемпионата мира не вышло.

Сборная России победила Канаду в новогоднюю ночь 2019 года 2:1 и теперь выходит в четвертьфинал молодежного ЧМ с первого места в группе. Первая команда нашей группы теперь минимум в матче за медали теперь сыграет с Канадой. Наш следующий соперник на турнире - скромная команда Словакии, которая заняла 4 место в "соседней" группе.

Спасибо, мужики!

СТАТИСТИКА МАТЧА РОССИЯ - КАНАДА

Россия — Канада — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 Гласс (Типпет, 2); 1:1 Денисенко (Саморуков, Кравцов, бол., 5); 2:1 Шен (Романов, 51).

Россия: Журавлев — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец; Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин (к); Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шен — Старков; Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко

Вратари: Кочетков — Дипьетро

Штраф: 10 (4+4+2) – 18 (16+2+0)

1 января. Ванкувер. «Роджерс-Арена». 18 910 зрителей