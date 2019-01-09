Русскому хоккеисту в НХЛ предложили пожизненный запас водки за контракт с клубом. Но он хочет отказаться от предложения

Российский хоккеист Артемий Панарин нынешним летом может покинуть клуб "Коламбус Блю Джекетс", потому что у него заканчивается контракт. И его местные пытаются удержать всеми силами. Один из ресторанов запустил специальную рекламную акцию, дабы убедить хоккеиста подписать новый контракт с "Коламбусом".

В городе разместили большой рекламный плакат с изображением бутылки водки и подписью:

- Мы предлагаем Панарину пожизненный запас фирменной водки за подписание нового контракта с клубом.

И даже запустили в соцсетях специальный хэштег, призывающий Артемия остаться в "Коламбусе". Однако, как поговаривают, скорее всего Панарин покинет команду и уедет до окончания срока соглашения в клуб "Тампа Бэй".

Контракт Артемия Панарина заканчивается летом 2019 года. А в этом сезоне хоккеист в 39 играх набрал 45 очков.

Артемий Панарин с 2017 года играет за "Коламбус", а до этого два года, начиная с 2015-го, играл в "Чикаго Блэкхоукс". В составе сборной России в 2016 и 2017 годах выигрывал бронзу ЧМ, а в 2015 году стал серебряным призером мирового первенства.