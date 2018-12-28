2018-12-28T12:51:11+03:00
Общество

Психбольница Осипа Мандельштама

В домике, где отдыхал поэт, теперь располагается женское отделение
Евгения КОРОБКОВА
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Поселок Саматиха расположен в Шатурском районе Подмосковья. Фото Александр ПереверзинПоселок Саматиха расположен в Шатурском районе Подмосковья. Фото Александр Переверзин
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27 декабря - день 80-летия со дня смерти Осипа Мандельштама. Мы купили цветы и поехали в Саматиху. Поселок в Мещерской глуши, последнее географическое место, где был счастлив поэт.

В 1938 году ему, изнемогающему от безденежья и голода, перепала путевка на два месяца в дом отдыха. Здесь его подлечили, дали отпраздновать 1 мая, а уже на следующий день - арестовали.

Даже опытные и знающие мандельштамоведы вряд ли бывали в Саматихе. Теперь это закрытая территория.

- Когда я читал, как умер Мандельштам в лагере, как зимой отдал свое пальто в обмен на какие-то сухари, я плакал. Мне казалось, нет ничего страшнее, - говорит поэт Александр Переверзин. Если бы не он, мы бы и не узнали про Саматиху. Но в девяностые Саша бывал здесь и видел своими глазами и бревенчатый домик, и мемориальную табличку, что именно в этом доме жил великий русский поэт.

Мы едем по пустой заснеженной трассе между расступившимися, как волны, соснами. Поселок расположен в Шатурском районе и добираться до него еще труднее, чем Мандельштамам восемьдесят лет назад. Тогда их путь шел "как по маслу". Ждать не приходилось, довозили с комфортом то на машине, то на розвальнях с теплыми овчинами. Надежде и Осипу оставалось только удивляться тому, что их принимают "как дорогих гостей".

Тюремное фото поэта, 1934 год.

Тюремное фото поэта, 1934 год.

Уже потом, когда все случится, Надежда Яковлевна Мандельштам воскликнет горестно:

"Зачем мы позволили заманить себя в ловушку ради того, чтобы несколько недель не думать о крове и хлебе, чтобы не надоедать знакомым и не просить у них милостыню?"

Но, когда они получили заветную путевку в Саматиху, никто не думал о плохом. Разве что Фадеев забеспокоился и переспросил, почему Саматиха, а не в писательский дом отдыха?

Зеленый щитовой домик, обнесенный бетонным забором похож на вход советский пионерский лагерь. «Психиатрическая больница №11», - гласит надпись на домике.

У входа на территорию психбольницы. Фото Александр Переверзин

У входа на территорию психбольницы. Фото Александр Переверзин

Высокий человек в белом халате ждет на крыльце.

- Дежурный врач, Мурадян Акоп Леонович, - протягивает он руку. - Леонович. Почти Лимонович. Как принц Лимон...

По дороге сюда Переверзин беспокоился. Сохранилась ли натура? Целы ли домики.

- Целы-целы, - успокаивают нас.

Дежурный врач Акоп Мурадян. Фото Александр Переверзин

Дежурный врач Акоп Мурадян. Фото Александр Переверзин

Время здесь остановилось. Те же вековые сосны, под которыми гулял Мандельштам. И та же липовая аллея, вдоль которой он ходил на лыжах, и бревенчатые избушки покосившиеся, но те же, если не считать стеклопакетов. Веселые наличники голубых и синих цветов. Домик-кухня, домик-администрация, домик-баня, домик-морг. И даже домик-клуб. 80 лет назад затейник все порывался устроить в клубе вечер чтения мандельштамовских стихов. Его удалось отвадить, сказав, что стихи запрещены и для устройства вечера требуется санкция Союза.

Мемориальная табличка. Фото Александр Переверзин

Мемориальная табличка. Фото Александр Переверзин

- Как Новый год будете праздновать, Акоп Левонович?

- Поздравим пациентов. Подарки приготовили небольшие. Конфеты. Сильно отмечать не будем. Больным эмоциональные встряски не на пользу…

«В этом здании в марте-апреле 1938 года жил известный русский советский поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Здесь он был арестован, здесь он стал жертвой необоснованных политических репрессий. Реабилитирован посмертно», - гласит табличка между двух окон избушки. В угол воткнуты белые цветы - от обслуживающего персонала.

Дом, в котором жил Осип Мандельштам. Фото Александр Переверзин

Дом, в котором жил Осип Мандельштам. Фото Александр Переверзин

Женщина в окне, увидев наш пристальный взгляд, торопливо задергивает зеленую занавеску. В домике, где жил Мандельштам - женское отделение на 60 мест.

- Не убегают отсюда? - спрашиваем мы принца Лимона.

- А куда отсюда бежать? - флегматично отзывается он. - Лес кругом.

«А мы часом не попались в ловушку?» — спросил как-то Осип Мандельштам. Несколько раз они пытались выйти за ворота Дома отдыха. Хотел доехал до станции или хотя бы купить папиросы: в местном ларьке продавалась одна дрянь. Но всякий раз главврач придумывал отговорку. То в розвальнях не было места, то машины не нашли. И только время от времени врачу звонили по телефону из Союза писателей и спрашивали, как поживает поэт…

Акоп Левонович ведет нас в кабинет, через административное здание, где два бревна уперлись в потолок, поддерживают его от обрушения. Дежурная сестра угощает куриным супом и картошкой с тушенкой. По краям тарелочек нарисована виноградная лоза с ягодами крыжовника. Суп вкусный. Картошка тоже.

Домик держится как может, не без помощи подпирающих балок. Фото Александр Переверзин

Домик держится как может, не без помощи подпирающих балок. Фото Александр Переверзин

У Акопа Левоновича звонит телефон.

- Все хорошо, - отвечает он. - Тихо. Нет, не как всегда.

- Мы перед Новым годом многих пациентов по домам распустили, - это уже нам. - После праздников наплыв будет. Места нужны...

Приезжайте к нам летом, - говорит сестра. - Здесь красиво. И даже пруд остался. От усадьбы Дашковых. Можно искупаться.

- А дома доживут до лета? - беспокоится Переверзин. - Не собираются новые корпуса строить?

- Да все обещают. Много лет обещают. Но мы уже не верим, - отвечает принц Лимон.

- Хорошо! - облегченно вздыхает Переверзин.

-Хорошо! - грустно вздыхает врач.

Справка "КП"

Осип Эмильевич Мандельштам был арестован в Доме Отдыха Саматихи утром 2 мая 1938 года. Поэт умер от истощения 27 декабря 1938 года в лагерном пункте «Вторая речка» близ Владивостока. Точное место захоронения неизвестно. Зимние трупы складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах.

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