2019-01-02T13:11:42+03:00
Звезды

Рики Мартин стал отцом в третий раз

Дочку певцу и его мужу снова родила суррогатная мать
Ольга АНТОНОВА
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Уточнять, кто же стал мамой малышей Мартин не сталУточнять, кто же стал мамой малышей Мартин не сталФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Два года назад Рики Мартин сильно удивил своих поклонников, когда сочетался браком со своим партнером Джваном Йосефом. Все-таки фанаты надеялись, что до брака дело не дойдет, и ловелас еще долго будет холостяком. Но еще больше удивило поклонников, когда вскоре пара стала родителями двух малышей - двойняшек Маттео и Валентино. Тогда певец и его партнер признались, что о родительстве думали давно,это был осознанный шаг и они очень рады, что все случилось так быстро.

Уточнять, кто же стал мамой малышей Мартин не стал, но очевидно, что пара прибегла к услугам суррогатной мамы. А в канун Нового года певец снова удивил. Мол, теперь у нас есть и дочь, - заявил звезда.

ricky_martinricky_martin
Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable ni a a la que hemos llamado Luc a Martin-Yosef
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1 января Рики опубликовал фотографию, на которой он и Джван держат за руки новорожденную малышку — как выяснилось, их дочь Люси. «Мы рады сообщить, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую назвали Люси Мартин-Йосеф. Это были уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я абсолютно влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли получить», — написал Мартин.

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