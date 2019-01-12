Муфтия Ингушетии Ису Хамхоева вывели из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Состоявшееся в субботу 12 января в Пятигорске внеочередное заседание Совета Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) приняло решение о приостановке участия Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК. Решение было принято после того, как духовные лидеры мусульман региона так и не дождались объяснений от Хамхоева по поводу его конфликта с властями республики Ингушетии и привнесение в религиозную жизнь общества вопросов политики. Как не дождались, впрочем, и самого Хамхоева, проигнорировавшего заседание. Дело дошло даже до того, что в мае прошлого года духовный центр мусульман Ингушетии принял решение «отречь от мусульманской общины» главу республики с 2008 года Юнус-Бека Евкурова.

Хамхоев известен не только в самой Ингушети, но и за ее пределами по всему Северному Кавказу своими резкими заявлениями, противопоставлением «шариата» светской власти и стремлением установить доминирующую роль «шариатского суда». КЦМСК уже призывал ранее Хамхоева вернуться в русло конструктивного сотрудничества, просил не ставить под вопрос соглашение о закреплении границы между Ингушетией и Чечней на рассмотрение «шариатского суда» и не обращаться к темам, относящимся «к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ». Но Хамхоев оставался не согласен с тем, что «шариатский суд» может действовать лишь в рамках действующего законодательства и выполнять посреднические функции в рамках урегулирования житейских споров и вопросов, относящихся к гражданскому праву. Ставя «телегу впереди лошади», он настаивал на том, что, грубо говоря, не «шариатский суд» действует в рамках конституции, а Конституцию надо приводить в соответствие шариату.

Неконструктивность такой позиции была очевидна уже давно, но в КЦМСК не теряли надежды вернуть муфтия Ингушетии на правильный путь. Однако, дело дошло до того, что Хамхоев, презрев даже горские обычаи, не явился на заседание, проигнорировав приглашение, что было расценено другими муфтиями как неуважение. Более того, духовный центр мусульман Ингушетии даже официально заявил, что муфтий не получал таковых приглашений ни устно, ни письменно.

- Решение о совещании мы приняли ещё в конце прошлого года. Иса Хамхоев был не единожды предупреждён о том, что должен прекратить заниматься политикой и вернуться к духовной деятельности. Вчера он обещал явиться на слушание, но сегодня этого не произошло, - заявил председатель координационного центра, руководитель Духовного управления мусульман КЧР Исмаил Бердиев, объясняя принятое решение и очертил перспективы будущего Хамхоева. - За его поведением мы будем наблюдать и дальше. Если ситуация изменится в лучшую сторону, он сможет восстановиться в КЦМСК.

В результате на внеочередном заседании Совета КЦМСК единогласно было принято заявление, в котором, в частности, говорится:

«С чувством глубокого сожаления отмечаем продолжение попыток муфтия Исы Хамхоева в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики. Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия. И это вызывает особую тревогу, так как «смута хуже, чем убийство» (Коран 2: 191).

К большому сожалению, Иса Хамхоев, считающий себя вправе вмешиваться в деятельность государственных уполномоченных органов, отказался от нашего приглашения, проявив несвойственное традициям народов Кавказа неуважение под надуманным предлогом, что не может принимать самостоятельных решений, по сути выставив себя исполнителем чьей-то недоброй воли.

Считаем, что подобными действиями Иса Хамхоев засвидетельствовал, что он не чтит должным образом ни нравственные принципы нашей религии, ни вековые традиции горцев. Своим поведением и демонстративным отказом от участия в совместной работе, которую он должен регулярно вести по уставу КЦМСК, он вывел себя за рамки деятельности КЦМСК.

Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента считаем приостановленным до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа».

- Хамхоев продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия. И это вызывает особую тревогу, - прокомментировал решение Совета представитель КЦМСК.

- Мы не просто звонили ему и приглашали по телефону на заседание, но и направили уважаемому собрату письменное приглашение на заседание Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Поэтому, когда он говорит, что не получал приглашения, мне это непонятно, - подтвердил корреспонденту «Комсомолки» Мухаммад Рахимов Муфтий, руководитель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края. – Это было достаточно тяжелое решение (о приостановке участия Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМ – прим. авт.), но обращу Ваше внимание, что оно было принято единогласно, всеми восемью муфтиями. Мы должны не противостоять государственным органам власти, а работать с ними параллельно, преследуя одни цели, во благо Создателя и нашего государства.