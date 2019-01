Певицу Адель все умоляют не уходить со сцены: от мармеладных медведей до «поющих» автобусов из Москвы

Британская певица Адель после пятилетней паузы в музыке все же решила больше не петь. Об окончании своей карьеры она сообщила в конце 2018 года. Звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

- Я настоящая домоседка, не знаю, буду ли я когда-нибудь гастролировать снова, – говорила Адель фанатам.

Артистка, по данным «The Sun», подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Адель хочет быть чаще с мужем и заниматься воспитанием ребенка. Но, похоже, что фанаты не смогли с этим смириться и запустили челлендж («бросили вызов») под названием #AdeleChallenge.

Первым снял ролик David Kasprak. Он записал видео, где мармеладный медведь поет песню «Someone Like You», а ему подпевают десятки таких же медвежат.

Этим роликом автор провел параллель с выступлением Адель в Royal Albert Hall в 2012 году, когда зал буквально стал петь «Someone Like You» вместо певицы.

Adele - Someone like you. live at Royal Albert Hall HD