Певицу Адель все умоляют не уходить со сцены: от мармеладных медведей до «поющих» автобусов из Москвы

Британская певица Адель после пятилетней паузы в музыке все же решила больше не петь. Об окончании своей карьеры она сообщила в конце 2018 года. Звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

- Я настоящая домоседка, не знаю, буду ли я когда-нибудь гастролировать снова, – говорила Адель фанатам.

Артистка, по данным «The Sun», подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Адель хочет быть чаще с мужем и заниматься воспитанием ребенка. Но, похоже, что фанаты не смогли с этим смириться и запустили челлендж («бросили вызов») под названием #AdeleChallenge.

Первым снял ролик David Kasprak. Он записал видео, где мармеладный медведь поет песню «Someone Like You», а ему подпевают десятки таких же медвежат.

davidkasprak David Kasprak первым записал видео, посвященное Адэль

Этим роликом автор провел параллель с выступлением Адель в Royal Albert Hall в 2012 году, когда зал буквально стал петь «Someone Like You» вместо певицы.

Adele - Someone like you. live at Royal Albert Hall HD

- Я делюсь своим сумасшедшим видео. Более 4 кг мишек поют «Some one like you», 5 часов работают на коленях. В итоге 5 миллионов просмотров на TikTok и 4 миллиона просмотров на Twitter в течение двух дней, - написал в соцсетях David Kasprak.

В соцсетях уже сотни роликов, которые объединяет одна идея — обыграть выступление Адель.

kinocomicsmarveldc К хору присоединилась даже армия Штурмовиков во главе с Дартом Вейдером!

Запели айфоны в коробках, роллы, кошачий корм, гайки, игральные карты, мандарины, пачки от сигарет, туалетная бумага, картофель, кусочки сахара, носки, пельмени, доллары, кроссовки, розы и помидоры.

oy_mamo Стройный хор хинкали

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«Вызов принял» и Мосгортранс, который снял видео с синими автобусами. Для реализации идеи понадобилось более 20 автобусов, которые выполнили роли фанатов, и один электробус в новогодней иллюминации для роли Адель.

mosgortrans Московские автобусы запели

Стаканчики мороженого также решили присоединиться к челленджу и спели на смотровой площадке Panorama360 в башне «Москва-Сити».