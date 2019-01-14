2019-01-14T23:00:01+03:00
Звезды

"Самооценка хлипкая, а понты заоблачные": Алесю Кафельникова обвинили в пропаганде наркотиков

В сети подозревают, что девушка снова встала на скользкий путь
Ольга АНТОНОВА
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У фолловеров возникло много вопросов к АлесеУ фолловеров возникло много вопросов к АлесеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Больше года назад дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, 20-летняя модель - Алеся дала очень откровенное интервью Tatler, где рассказала о разрыве отношений с отцом, кто виноват, что роман с рэпером Фараоном не сложился и, главное, о том, что она сидела на наркотиках. Мол, она прошла курс реабилитации и теперь это в прошлом, она верит, что может построить успешную карьеру модели.

И надеется, что дальше будет только лучше. Однако, на днях длинноногая девушка опубликовала в своем инстаграме фото, которые заставили поклонников задуматься о том, не вернулась ли Кафельникова на скользкую дорожку. Дело в том, что девушка выглядит изможденно худой, с затуманенным взглядом. А тут еще и подпись под снимком на английском.

«Каждый день - это новая возможность. Хочу ли я обдолбаться или нареветься?", - гласит перевод.

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Учитывая общий антураж снимка, где девушка предстала в образе молодой Кейт Мосс в ее стилистики "героинового шика", у фолловеров возникло много вопросов к Алесе. А тут еще добавила масла в огонь блогер Лена Миро, которая задалась вопросом в своем блоге, не является данное поведение пропагандой наркотиков.

"Леся Кафельникова на всю свою полумиллионную аудиторию задаётся вопросом: "А чего ей, собственно, хочется в моменте -- обдолбаться или просто пореветь?"

Это, конечно, более тонкий приём, чем сфотографироваться во время употребления наркотиков и опубликовать снимок.

Однако сам факт того, что публичный человек, в принципе, заявляет во всеуслышанье о такой для себя возможности, -- это прямая пропаганда наркотиков, на мой взгляд", - пишет блогер. И добавила, что Кафельникова еще слишком молода: "Самооценка хлипкая, а понты заоблачные".

А тем временем, отец Кафельниковой, который в самый трудный период помогал спасать дочь заявил, что у него нет номера дочери. Видимо, после той ссоры в 2017 году, общение между теннисистом и его наследницей возобновить не удалось.

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