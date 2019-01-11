2019-01-11T08:03:34+03:00
Спорт

Александр Овечкин вышел на 50-е место по набранным очкам в НХЛ

После победной игры с "Бостоном" (4:2) на счету русского капитана "Вашингтона" - 1171 балл
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин.Александр Овечкин.Фото: REUTERS
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Очередной рекорд покорился капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину. Он набрал свое 1171 очко в матчах лиги, и благодаря этому вышел на 50 место в истории Национальной хоккейной лиги по числу набранных очков. Это произошло после победной игры в гостях над "Бостоном", которая завершилась со счетом 4:2.

Овечкин забросил две шайбы в этой игре, отличившись на 35 и 59 минутах матча. Помимо него шайбы в ворота "Бостона" забросили у "Вашингтона" Якуб Врана (7) и Никлас Бэкстрем (46). У "Бостона" отличились Райан Донато (35) и Давид Крейчи (45). Что интересно, по окончании своего матча Александр Овечкин капитан «столичной» команды подарил юной болельщице свою клюшку.

Теперь в чемпионатах НХЛ у Александра Овечкина - 1171 очко (639 шайб и 532 передачи) в 1046 играх. Среди российских игроков, игравших в заокеанской лиге, Овечкин уступает только Сергею Федорову - он за 1248 игр набрал 1179 (483+696) очков. Абсолютный же лидер в этом рейтинге - Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков - 894 шайбы и 1963 голевые передачи.

После этой победы "Вашингтон" с 58 очками идет на 3 месте в Восточной конференции и свой следующий матч сыграет 13 января дома против "Коламбуса". "Бостон" при 54 баллах - пятый и тоже в этот же день сыграет свой следующий матч - команда отправится в гости к "Торонто".

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