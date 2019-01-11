При угрозе теракта: Минобороны могут разрешить сбивать пассажирские самолеты, нарушившие госграницы

На сайте правительства России появился любопытный документ, который своим содержанием может серьезно пощекотать нервы впечатлительным обывателям. Одно название чего стоит - «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ».

Это проект поставновления Кабмина, суть которого можно выразить так - Минобороны России может получить право сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу нашей страны. Документ этот не спроста выставлен для публичного обсуждения, поскольку Кабмин явно хочет узнать, что думает на сей счет народ и посоветоваться с ним. Ну, и конечно, услышать мнения и замечания специалистов. Хотя многие из них (в погонах и без) и разрабатывали проект в недрах российского военного ведомства.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАТАСТРОФЫ

Если поставовление будет принято и обретет официальный статус, то он позволит нашим средствам ПВО открывать огонь по воздушному судну-нарушителю. Но только в том случае, если есть реальная опасность, что самолет идет на преднамеренное крушение, которое может привести к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов (атомных и гидроэлектростанций, плотин, химкомбинатов, нефтехранилищ, ядерных арсеналов и тд).

Тут явно просматривается «профилактическое предупреждение» для тех, кто задумает совершить такой теракт, угнав самолет. Как не вспомнить атаку лайнеров на Международный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В США только после той трагедии было разрешено сбивать любые самолеты, которые представляют опасность для стратегических объектов.

В проекте постановления прописан алгоритм действий Вооруженных сил в случае возникновения террористической авиаугрозы. В первую очередь речь идет о лайнерах, оказавшихся в запретных для полетов зонах (информация о них есть у всех аваакомапний, самолеты которых летают над Россией). Знатоки вопроса наверняка скажут: так у нас в стране еще с 1994 года уже действует аналогичное постановление правительства. Правильно.

Но оно запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

Новый документ исключает это положение.

Как не вспомнить атаку лайнеров на Международный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 годаФото: скриншот видео

БИТЬ БУДУТ НЕ СРАЗУ

Это вовсе не значит, что ворвавшийся через госграницу в российское небо или даже приблизившийся к ней на 50-100 километров самолет-нарушитель тут же получит ракету в брюхо. Нет, прописан целый алгоритм предупредительных действий.

1) Навстречу нарушителю для начала поднимутся дежурные истребители, которые идентифицируют воздушное судно, предупредят по радиосвязи его экипаж о возможном вхождении в воздушное пространство РФ (а если связи не будет, то подадут «междунаролный знак» - помашут крыльями или же пройдут на безопасном расстоянии поперек маршрута «непрошенного гостя»). Ну, чтобы «помочь восстановить ориентировку».

2) Если нарушитель не будет реагировать на сигналы, его сначала попробуют «выдавить» за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке.

3) Если он всё же продолжит полет, поперек его движения откроют предупредительный огонь.

4) И только затем - огонь на поражение.

Но в новом документе специально оговаривается, что огонь на поражение возможен лишь в случае, если есть реальная опасность массовой гибели людей, наступления экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты. Если такой опасности нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются». А если нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил, применение оружия прекращается.

Навстречу нарушителю для начала поднимутся дежурные истребители. ФОТО: Александр Рюмин/ТАСС

КТО ОТДАСТ КОМАНДУ НА УНИЧТОЖЕНИЕ?

В Минобороны РФ «Комсомолке» рассказали, что решение об уничтожении самолетов-нарушителей, скорее всего, будет принимать Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ, после того, как получит доклад оператвиного дежурного штаба Воздушно-космических сил. Дежурный генерал НЦУО, скорее всего, и получит право отдавать приказ открыть огонь на поражение.

Матиас Руст, которого вели дежурные подразделения ПВО, в 1987 году смог долететь до Москвы

ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

В СССР и России правила открытия огня по самолетам-нарушителям менялись не раз. В годы холодной войны отдать приказ об уничтожении мог оперативный дежурный зенитно-ракетного полка, позже — командующий армией, конечно, с последующим докладом вышестоящему командиру.

После инцидента 1983 года с южнокорейским лайнером гражданские самолеты запретили сбивать. Именно поэтому Матиас Руст, которого вели дежурные подразделения ПВО, в 1987 году смог долететь до Москвы. Тогда не нашлось военачальника, который бы взял на себя ответственность отдать приказ на уничтожение воздушного диверсанта.