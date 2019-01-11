Николай Перепелкин о скидках после Нового года: Навязать товар или услугу по закону нельзя

- Торговые сети регулярно дурят покупателей?

- Мне обидно, когда считают, что маркетологи всех обманывают. Маркетинг служит тому, чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы разрабатываем товары и услуги, которые оберегают жизнь. А уловки и навязанные услуги — это, по большому счету, преступление.

- Но ведь уловки не очень добросовестных продавцов вроде «ложных ценников» — они есть, они не редкость?

- Есть. Они нацелены на лишение нас наших удобств. И разговор, скорее, не об уловках. Ведь навязывать товар или услугу по закону нельзя. Нужно говорить не об уловках или обманах - о рациональном потреблении. Никто ведь с пистолетом у виска вас товар покупать не заставляет! Пора учиться собственной ответственности — в том числе и потреблению, которое соотнесено с вашими действительными потребностями. Надо не смотреть на красивые объявления, а думать о том, насколько необходимо вам то, что вы покупаете в данный момент.

- Человек после праздников пришел в магазин, чтобы купить что-то по скидкам, а на кассе - ба-бах, ему выставляют чек без всяких скидок и раза в полтора-два дороже...

- Ну кто виноват в том, что человек жадный? При том , что мы подразумеваем моральную, этическую ответственность любого бизнеса. И надо понимать, что это не системная история. Это надо переводить в поле личных характеристик человека.

Некоторые истории могут быть приняты в рамках отдельной организации. И такие решения могут противоречить другим нормам. Но в принципе это всегда - исключение из правил.

- Вы с таким сталкивались? Вам услуги навязывали?

- Мне сложно навязать услуги. Я рациональный потребитель. Продать можно что угодно за любую цену — но только один раз. Любая уловка, которую делает продавец или кто-то еще, любая неточность и безобидная шалость — она может от вас отвернуть потребителя. И в итоге вы потеряете бизнес. Уловки лежат в зыбкой зоне. И риски там соответствующие.

- Когда вас пытаются надурить в магазине, как вы поступаете?

- Когда я с подобным сталкиваюсь, я делаю замечание. Вызываю администратора. То, что люди так поступили, перепутали ценник, например, — это не всегда злой умысел, это зачастую халатность, невнимательность. А нередко товары на полках переставляют сами потребители. Которые не сильно заботятся о том, чтобы положить товар туда, откуда они его взяли. И довольно часто путаница на кассе с разной стоимостью происходит именно из-за такого нашего отношения друг другу . И вообще наших принципов жизни в социуме...

Если уважительность будет в отношениях продавец -покупатель — тогда и уловок будет меньше. И раздражения - меньше.

- Но «разгильдяйство» сотрудников торговых сетей, которые кое-как расставляют ценники под товарами — вряд ли единственная причина такого общего недовольства покупателей?

- Давайте использовать не этот термин, а слово «халатность». У маркетологов существует набор инструментов, который позволяет повысить уровень коммуникации с потребителем. Мы понимаем, что нам для удовлетворения разными товарами необходимо много этих товаров. И, к счастью, у нас выбор огромнейший. И большинство производителей сталкиваются с проблемой — как донести до потребителя информацию о своем товаре. И тут используется такой прекрасный инструмент, как «стимулирование сбыта». При совершении крупных покупок нам предлагают «опробовать товар» — но это не уловка, а шаг который производитель делает нам навстречу. Остальное — от лукавого...