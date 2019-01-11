2019-01-11T16:20:13+03:00
Политика

Путину доложили о планах по модернизации тепловой энергетики России

Дальнему Востоку добавят мощности
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Председатель правления – генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПредседатель правления – генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава «РусГидро» Николай Шульгинов, докладывая президенту об итогах работы за прошедший год, обратил внимание на устойчивый рост показателей и на существенно выросшую прибыль. Но главным результатом была выработка электроэнергии.

- Выработка в целом по группе и по гидростанциям выше, хотя предыдущий год тоже был рекордный, - рассказал Шульгинов. - Увеличилась мощность электростанций группы на 335 мегаватт за счёт ввода совершенно новой электростанции во ВладивостокеТЭЦ «Восточная». Буквально на днях мы закончили ввод третьего гидроагрегата на Усть-Среднеканской ГЭС, это предпоследний гидроагрегат ГЭС на Колыме, в Магадане. Увеличилась мощность в результате модернизации гидростанций – на 50 мегаватт.

Глава холдинга пообещал продолжить программу замены выбывающих мощностей по всей стране, но усиленно - на Дальнем Востоке.

- Мы должны, наконец-то, завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2 и Нижне-Бурейской ГЭС, - доложил он о планах. - Достроим ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагскую ГЭС-1 в Республике Северная ОсетияАлания. Займёмся в 2019 году программой модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке.

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