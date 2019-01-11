Ватикан объявил о создании своей сборной по легкой атлетике

В Ватикане решили организовать официально свою сборную по легкой атлетике. И в первый состав команды вошли 60 человек. В их число попали монахини, священники, гвардейцы и другие люди, которые работают в священном городе. В команду взяли даже 62-летнего профессора, который работает в Апостольской библиотеке Ватикана.

Вся затея серьезна вполне - с Олимпийским комитетом Италии заключено соглашение, так что команда входит в состав национальной легкоатлетической федерации. И в ближайших планах сборной Ватикана - стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает AP.

Ватикан настроен серьезно и команда хочет принимать участие в международных соревнованиях. Первое из которых - 10-километровый забег в Риме, который запланирована на 20 января.