2019-01-11T22:03:13+03:00
Спорт

Ватикан объявил о создании своей сборной по легкой атлетике

Они планируют официально вступить в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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У Ватикана появится своя команда.У Ватикана появится своя команда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ватикане решили организовать официально свою сборную по легкой атлетике. И в первый состав команды вошли 60 человек. В их число попали монахини, священники, гвардейцы и другие люди, которые работают в священном городе. В команду взяли даже 62-летнего профессора, который работает в Апостольской библиотеке Ватикана.

Вся затея серьезна вполне - с Олимпийским комитетом Италии заключено соглашение, так что команда входит в состав национальной легкоатлетической федерации. И в ближайших планах сборной Ватикана - стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает AP.

Ватикан настроен серьезно и команда хочет принимать участие в международных соревнованиях. Первое из которых - 10-километровый забег в Риме, который запланирована на 20 января.

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