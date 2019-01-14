Чтобы сдать экзамен на итальянские права, египтянин снарядился как секретный агент

52-летний итальянец египетского происхождения, по профессии журналист, сразу вызвал подозрение у сотрудников отделения итальянской автоинспекции в г. Варезе, где проходят экзамены по теории ПДД. Он сидел в очень странной позе, шептал что-то в воротник толстовки, и раньше всех закончил тестирование, в котором все ответы были правильными. Обычно хоть одну ошибку из возможных пяти люди делают.

После экзамена его попросили остаться для проверки, вызвали карабинеров и при осмотре обнаружили, что он весь был опутан проводами от двух мобильных телефонов, которые скотчем были приклеены к его телу, через толстовку был выведен крошечные микрофон, видеокамера и наушник, все это было замаскировано в одежде.

- Да ты же прям как секретный агент 007! - воскликнули карабинеры и начали составлять акт. При мужчине были найдены 2500 евро, чтобы оплатить услуги подсказчиков после сдачи экзамена.

На данный момент 52-летний мужчина обвинен в мошенничестве, и этот случай прикреплен к полицейскому расследованию по поиску организованной группы, зарабатывающих на подсказках, так как уже были зарегистрированы идентичные эпизоды.

Но более всего удивительно, что находятся желающие заплатить такие огромные деньги — это примерно 192 тысячи рублей по курсу. Ведь экзамены по теории ПДД в Италии довольно простые. Нужно ответить «верно-неверно» в течение получаса на вопросы с картинками. И я лично, когда переехала в Италию и даже еще не владела толком итальянским, после пары месяцев ежедневных тренировок по часу на специальной компьютерной программе легко сдала его. И слышала одну подобную историю о том, как в докомпьютерные времена, когда еще экзамены на права сдавались на бумаге, была задержана организованная при одной автошколе преступная группа, которая за 1000 евро (в сегодняшнем эквиваленте, тогда были лиры) помогала сдать экзамен, проставляя нужные галочки.