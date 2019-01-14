«Звездный Лорд» женится на Терминаторше

39-летний актер Крис Пратт и 29-летняя Катерина Шварценеггер объявили о помолвке. Брать в жены дочку «железного Арни» - для этого самому надо быть немного терминатором. Такому тестю лучше сразу отдать одежду, мотоцикл и быть всегда готовым к тому, что папаша спросит о счастливой семейной жизни дочурку, а, если ее ответ не понравится, превратит муженька, как минимум, в расплавленный металл. Крис Пратт оказался человеком с железными тестикулами, и не побоялся познакомиться с экс-губернатором Калифорнии в статусе будущего жениха. Зато и бонусов предостаточно, когда у тебя тесть - Шварцнеггер. Да и когда родится ребенок, в школу на разборки с хулиганами ходить не придется - круче деда-Терминатора для подростков, наверное, нет никого во всем мире. Сам Пратт, кстати, тоже не то чтобы прост - звезда фильма «Стражи Галактики», снимался в роли «Звездного Лорда», кумира подростков.

А августе 2017-го года Пратт развелся с супругой, Анной Фэрис, которая в 2012-м году родила ему сына. Пара была вместе с 2007-го года, но расставание обошлось без долгих страданий и с бывшей он остался в хороших отношениях. А Катарина Шварценеггер не стала для Криса, как это часто бывает, временным вариантом для «забывания жены».

Катарина и Крис провстречались чуть больше полугода - как раз идеальный срок для того, чтобы узнать друг друга и не затягивать «конфетно-букетный период» на несколько лет. «Милая Кэтрин! Я так счастлив, что ты ответила согласием. Я так взволнован от той мысли, что женюсь на тебе» - написал Крис в своем Инстаграме, таким образом рассказав миру о помолвке. А Катарина показала миру помолвочное колечко с солидным бриллиантом, которое преподнес ей звезда «Мстителей». Дико интересно, какой будет свадьба - ставим на обилие гигантских роботов, битву на бластерах и бионических гостей.