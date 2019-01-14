Сначала «Камаз» наехал на зрителя, потом организаторы наехали на «Камаз»

Культовый ралли-рейд «Дакар» в 2019 году превратился для российских «Камазов» в суровое испытание. Один экипаж наших грузовиков организаторы дисквалифицировали за наезд на болельщика, второй сошел сам из-за проблем с двигателем, зато два других продолжают штурмовать пески Перу.

Судьба болельщика

Эти страшноватые кадры промчались по многим телевизорам мира. На них российский «Камаз» несется по пескам, готовясь штурмовать очередную коварную дюну, а группа зрителей стоит у него прямо на дороге. В последний момент болельщики разбегаются, но один из них увязает в грунте, и ногой попадает под заднее колесо грузовика. Многотонная машина, не заметив происшествия, переваливает за песчаную гору и скрывается.

Этот эпизод и стал причиной дисквалификации экипажа пилота Андрея Каргинова. У организаторов не было претензий по самому наезду - болельщик действительно стоял в неположенном месте. Но в вину нашему «Камазу» поставили то, что он не остановился и не оказал помощь. Так себе конечно обвинение: что мог бы сделать грузовик, если бы его экипаж все-таки заметил лежащего зрителя? Вызвать медиков? Им и так позвонили те, кто был рядом. Через день Каргинов навестил пострадавшего в больнице. Им оказался 60-летний болельщик из ЮАР, и перелом у него оказался не очень серьезным. Но это конечно судьба: приехать из ЮАР в Перу, чтобы попасть под колеса русского грузовика!

Найти точку

Второй «Камаз» не выдержал напряжения гонки. Двигатель машины Айрата Мардеева «сдох» и реанимировать его оказалось невозможным. Хорошо еще, что этот грузовик был чем-то вроде «технички» в боевом состоянии, эта машина не боролась за победу на ралли, а должна была приходить на помощь боевым экипажам. Их у «Камаза» в перу теперь осталось только два. Но оба лидируют, опережая в общем зачете преследователей почти на два часа.

Такое преимущество, впрочем, еще не гарантия победы. Например, на 6-м этапе белорусский «МАЗ» оштрафовали на час только за то, что он слегка разминулся с контрольной точкой. Там была сложная навигационная задача - отметка, через которую обязательно надо было проехать, находилась на вершине крутой дюны. Взять ее с наскоку оказалось невозможно, российские «Камазы» поехали искать обход, а «МАЗ», потеряв на штурм высоты минут 20, плюнул на все, и поехал к финишу.

Автоматы к бою

Это только одна из трудностей, которые преодолевают участники ралли. Многотонные грузовики борются с туманом, заваливаются на бока, и теряют время, чтобы встать обратно на колеса. Такое случилось с экипажем Николаева на 6-м этапе, го все обошлось, только дверь помялась. А белорусов на МАЗе в той же ситуации пока машина лежала на боку, 40 литров вытекшего масла затопили кабину.

Каждую ночь напролет на стоянках идут ремонтные работы - за несколько часов надо успеть привести машины в порядок. «Камазы», кстати, на этом «Дакаре» совсем другие, чем раньше. У них новый двигатели, под которые собирали практически новые машины, кабины у них чуть выдвинуты вперед, колеса большего диаметра, а механическая коробка заменена на автомат. Но даже с такими переделками и новым регламентом оставшиеся «Камазы» - фавориты ралли.

Зачастую рядом с суровыми грузовиками чинятся мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и мотовездеходы. Кстати, в этом зачете SxS еще один россиянин Сергей Карякин идет на втором месте. На, например, на легковых машинах так же вторым идет именитый Себастьян Леб. И весь этот механизированный бродячий цирк будет существовать до 17 января, пока не доберется до финиша в Лиме.