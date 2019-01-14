В Подмосковье двухлетнюю девочку раздавил шкаф на свадьбе

Платяной шкаф упал и насмерть задавил двухлетнюю девочку. ЧП произошло в Лотошинском районе Московской области.

"Двухлетняя девочка вместе со своими родителями находилась по месту их работы в Лотошино в комнате для отдыха. Под наблюдением матери играла с малолетним братом. Во время игры на девочку упал платяной шкаф. В результате она получила телесные повреждения и родителями была доставлена в больницу", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Малышка впала в кому. "Несмотря на усилия медиков и проведенную операцию, ребенок скончался", - цитирует ТАСС Вардий.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, получили объяснения от родителей ребенка, а также других очевидцев инцидента. "Изъяты медицинские документы, назначена судебная медицинская экспертиза", - добавила представитель следствия.

По данным СМИ, трагедия разыгралась во время армянской свадьбы. Как пишет издание, отец и мать ребенка работали на фабрике, которая занимается пошивом спортивной одежды и принадлежностей. Мужчина трудился инженером, а женщина - швеей.

Не так давно брат мужчины объявил о помолвке. Свадьбу из экономии решили сыграть прямо на швейном предприятии. Детей оставили в Красном уголке. В какой-то момент девочка потянула на себя дверцу шкафа и перевернула его на себя. Все это произошло на глазах у матери.