Ученые объяснили почему в детстве и в старости время течет не одинаково

У вас тоже было ощущение, что в детстве год длился целую вечность? А затем после школы со временем что-то случилось и, закусив удила, оно понеслось вперед c головокружительной скоростью. Психолог из Университета Виргинии Питер Манган провел любопытный эксперимент, который доказывает, что ощущение времени с возрастом действительно заметно меняется.

В исследовании участвовало 3 группы людей: молодые парни в возрасте 20 с небольшим лет, зрелые граждане 30-40 лет и умудренные опытом аксакалы 60+. Добровольцев просили мысленно отсчитать 3 минуты, для ориентира можно было считать секунды про себя. Точнее всего чувствовали время 20-летние: для них три минуты прошли в среднем за 3 минуты и 3 секунды. Люди среднего возраста ошиблись на 8 секунд, а у пожилых внутренний хронометр опаздывал уже на 40 секунд. Этот опыт дал Питеру Мангану основание предположить, что в нашем мозге действует некий механизм, который дает нам восприятие временных интервалов.

Причем наше внутреннее ощущение времени подчиняется другим законам, нежели время физическое, которое определяется суточным циклом вращения Земли вокруг оси и годовым циклом обращения планеты вокруг Солнца.

Какими же единицами в таком случае оперирует нашем ментальное время? На чем оно основывает свой отсчет?

Профессор Университета Дюка Адриан Бежан полагает (https://qz.com/1516804/physics-explains-why-time-passes-faster-as-you-age/), что восприятие времени зависит от способности мозга обрабатывать информацию поступающую из внешнего пространства. В детстве, когда ребенок открывает для себя огромный и незнакомый окружающий мир, ему требуются неимоверные интеллектуальные усилия, чтобы разобраться во всех деталях. Неуемная детская любознательность порождает тысячи вопросов, на половину из которых даже самые умные из нас не знают ответа. В первые 15-16 лет своего существования благодаря лихорадочной работе мозга ребенок совершает огромный прогресс, превращаясь из беспомощного грудного младенца в личность. В дальнейшем мы, конечно, продолжаем совершенствовать свои интеллектуальные способности, но повторить такой качественный скачок уже не способны.

Так вот, по мнению Бежана существует обратно пропорциональная связь между скоростью обработки информации и ощущением скорости времени. Когда мы в детстве на каждом шагу вынуждены осмыслять что-то новое, то время для нас течет медленно. Но по мере того, как мы взрослеем, теряем способность удивляться и многое делаем «на автомате», то обработка информации замедляется и возникает ощущение, что время бежит быстрее. Физиологическим показателем падения производительности мозга является частота саккадных движений глаз. С их помощью зрительный аппарат обновляет «картинку», поступающую в мозг и позволяет детально рассматривать объекты. Исследования показывают, что самая высокая скорость «обновления» картинки наблюдается у младенцев, у взрослых саккадный ритм постепенно снижается с годами.

Как совершенно верно заметила Алла Пугачева, жизнь невозможно повернуть назад! Но можно ли замедлить если не физическое, то хотя бы ментальное время? Возможно, стоит сделать жизнь более насыщенной событиями, новыми впечатлениями и выбросить из дома диван и телевизор. И тогда мозг выйдет из рутинного режима, начнет переваривать незнакомые сигналы и даст команду: «Чуть помедленнее, кони!»...

КСТАТИ

Пять лет школьника равны сорока годам взрослого человека

Физик-теоретик Карло Ровелли из Питтсбургского университета, автор книги «Порядок времени» полагает, что ощущение времени рождается из соотношения двух переменных: памяти о прошлом и жизненной перспективы, которую мы себе нарисовали. Соответственно, ощущение времени не может подчиняться законам простой арифметики: то есть год жизни маленького ребенка «весит» значительно больше, чем год пожилого человека. Для 2-летнего ребенка год - это половина его жизни. Через год этот малыш отпразднует свой третий день рождения. Но на часах ментального времени этот год будет равен 10 годам, который проживет 20-летний парень, прежде чем отметить свое 30-летие.

Сторонники этой теории считают, что для людей равнозначными отрезками времени будут периоды от 5 до 10, от 10 до 20, от 20 до 40 и от 40 до 80 лет.