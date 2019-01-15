Звезда "Бедной Насти" о раке: было страшно принять диагноз

Анна Табанина, исполнившая роль княжны Елизаветы Долгорукой в сериале "Бедная Настя", стала гостьей программы "Судьба человека". Телеведущий телеканала "Россия 1" Борис Корчевников не смог сдержать эмоций во время исповеди артистки.

После работы в "Бедной Насте" Анна была очень востребована в профессии. Сыграла в таких телевизионных фильмах, как "Белая ночь, нежная ночь", "Братство десанта", "Пять невест" и других проектах. Но известность повлияла на нее противоположным образом.

На пике популярности Табанина пропала с экранов.Вместо того чтобы погрузиться в профессию и принимать приглашения на новые съемки, она стала ездить по святым местам и монастырям, намеревалась посвятить свою жизнь церкви. "В какой-то момент стала ходить в храм, постепенно была очарована всем этим, хотела уйти в монастырь. Я оставила кино и около года пела в храме", - вспоминает Табанина.

Но ее планам не суждено было сбыться. Актриса сблизилась с художником Дмитрием Кудиным, вышла за него замуж. У пары родились трое детей: сын Вася, дочери Соня и Серафима. "Мы принимали каждого ребенка, мы их не планировали. Когда я узнала, что жду третьего ребенка, я впала в такое странное состояние, перед Новым годом хотела сделать мужу сюрприз, но не могла вытерпеть и сразу все рассказала", - вспоминает Табанина.

В тот же период Анна вернулась в профессию. Но счастье длилось недолго. Через семь лет совместной жизни у Дмитрия нашли саркому. Борьба с болезнью продолжалась год. Однако рак оказался сильнее.

"Как обычно люди узнают такую страшную весть - неожиданно. Было страшно принять такой диагноз. Мы мобилизовались очень, начали подготовку, лечение, была борьба. Мы были вместе, но мне нужно было сохраниться ради детей, он это понимал. Дети были достаточно маленькие, они знали, что папа болеет, но я их ограждала от всего. Тогда же я вернулась в кино", - рассказала Табанина.

Анна снималась в сериале "Ленинград 46", где играла женщину, которая сначала похоронила своего мужа, а потом узнала, что он жив. Артистка признается, что ее супруг знал, что умрет. "Он это принял с большим мужеством. Мы были безумно счастливы. Верующему человеку смерть может показаться каким-то избавлением. И до конца мы были вместе...", - поделилась переживаниями Табанина.

Анна смогла принять смерть любимого человека, а "Ленинград 46" ее спас, дав возможность для выхода личных эмоций.

После откровенного признания артистки телеведущий Борис Корчевников изменился в лице. Он был шокирован тем, что пережила эта хрупкая женщина. Тем более что тема онкологии всегда находит отклик в душе шоумена. Ведь несколько лет назад он страдал от опухоли мозга. Болезнь телеведущему удалось побороть. Теперь Борис помогает онкобольным - не только подбадривает народ передачами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.