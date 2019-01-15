2019-01-15T19:36:55+03:00
Спорт

Бывший тренер Мартена Фуркада рассказал о том, как предал биатлониста, сдав секреты сборной Норвегии

Зигфрид Мазе сказал применить уловку на этапе Кубка мира в Оберхофе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Французский биатлонист Мартен Фуркад.Французский биатлонист Мартен Фуркад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завтра, 16 января, должен был стартовать пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Однако соревнования решено было отложить из-за непогоды и огромных сугробов, которые стоят в тех окрестностях. Между тем, на прошлом немецком этапе в Оберхофе произошел забавный случай. Мартен Фуркад пал жертвой "предательства" своего бывшего тренера, с которым работал в команде Франции. Зигфрид Мазе дал хитрую установку своим новым подопечным - из команды Норвегии.

Мазе попросил своего коллегу-тренера крикнуть Йоханнесу Бо по трассе, дабы тот первым пришел на огневой рубеж во время гонки преследования в Оберхофе. Это сделано было с хитрой задумкой. Все для того, чтобы за ним ускорился шедший следом Мартен Фуркад и в итоге приехал бы на стрельбище с более высоким пульсом, что может помешать стрельбе. Так и вышло. Йоханнес Бо промазал один раз в гонке и пришел первым, Фуркад - дважды и стал четвертым.

- Я знаю Мартена – он всегда старается быть впереди, особенно на стрельбище. Но здесь это важно еще и из-за ветра. Мы попытались сказать об этом Йоханнесу, чтобы потревожить Мартена, - сказал Зигфрид Мазе в интервью норвежским СМИ.

Напомним, что на данный момент в розыгрыше Кубка мира лидирует Йоханнес Бо - 542 очка, россиянин Александр Логинов - второй, 412 баллов. А вот Мартен Фуркад занимает третью позицию с 342 баллами на счету.

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