Бывший тренер Мартена Фуркада рассказал о том, как предал биатлониста, сдав секреты сборной Норвегии

Завтра, 16 января, должен был стартовать пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Однако соревнования решено было отложить из-за непогоды и огромных сугробов, которые стоят в тех окрестностях. Между тем, на прошлом немецком этапе в Оберхофе произошел забавный случай. Мартен Фуркад пал жертвой "предательства" своего бывшего тренера, с которым работал в команде Франции. Зигфрид Мазе дал хитрую установку своим новым подопечным - из команды Норвегии.

Мазе попросил своего коллегу-тренера крикнуть Йоханнесу Бо по трассе, дабы тот первым пришел на огневой рубеж во время гонки преследования в Оберхофе. Это сделано было с хитрой задумкой. Все для того, чтобы за ним ускорился шедший следом Мартен Фуркад и в итоге приехал бы на стрельбище с более высоким пульсом, что может помешать стрельбе. Так и вышло. Йоханнес Бо промазал один раз в гонке и пришел первым, Фуркад - дважды и стал четвертым.

- Я знаю Мартена – он всегда старается быть впереди, особенно на стрельбище. Но здесь это важно еще и из-за ветра. Мы попытались сказать об этом Йоханнесу, чтобы потревожить Мартена, - сказал Зигфрид Мазе в интервью норвежским СМИ.

Напомним, что на данный момент в розыгрыше Кубка мира лидирует Йоханнес Бо - 542 очка, россиянин Александр Логинов - второй, 412 баллов. А вот Мартен Фуркад занимает третью позицию с 342 баллами на счету.