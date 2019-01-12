На чистую воду! Главное о самом простом источнике здоровья

А. Челышев:

- Я приветствую у нашего микрофона официального представителя завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрея Петровича.

А. Петрович:

- Здравствуйте. Начнем мы с наших реквизитов. ООО «Фабрика здоровья», ОГРН 1165040055575. Наш юридический адрес – Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, 10, офис А217. Так как последний месяц или даже больше я провел дома, с детьми, с женой, и подарки мы вам не вручали, то сегодня у нас будет день подарков. Лучше поздно, чем никогда, тем более, что скоро Новый год. А для того, чтобы получить подарки, вы знаете, что нужно сделать. Нужно позвонить в прямой эфир на радио «Комсомольская правда», он у нас сегодня прямее не бывает, и дать отзыв – или положительный, или отрицательный. Сегодня у нас будет опять же, Антон, вы будете рукой судьбы, на кону подарок за лучший из лучших отзыв – это Суперплюс-Био, значит, очиститель воздуха, который мы и дарим к нашему ионизатору воды, а продаем их отдельно, это тоже российское производство, для того, чтобы воздух был такой же, как в сосновном бору после грозы. А также наш прибор, тот прибор, который уже шесть месяцев, как мы выпустили его, на нашем российском заводе, может быть, вы видели уже передачи, которые у нас идут на восьмом канале, на «Открытый мир», Суперплюс-Эко – правильнее так сказать, Суперплюс-Эко-С – это тот прибор, который имеет несколько режимов. Суперплюс-Био только один режим имеет. То есть, это более такой серьезный прибор. И, конечно же, Аквалайф-Спа – тот прибор, которым вы пользуетесь уже на протяжении полугода. Огромное спасибо, что это был наш первый такой, скажем, новый год, когда у нас было возвратов очень мало, может быть, все это связано с тем, что вышла новая модель, модель ионизатора, очистителя воды Аквалайф-Cпа, аквапремиум класса – это тот прибор, который имеет 300 режимов ионизации, это тот прибор, который действительно помогает каждому из нас восстановить нашу иммунную систему, восстановить наше давление, нормализовать сахар в крови, помогает нам посредством вымачивания в ионизированной щелочной воде вытягивать из овощей и фруктов всю ту химию, которой сегодня обрабатывают и на которой это все выращивают, но так же он и помогает вытягивать всю эту химию и скопление кислотных остатков из нашего организма. Да, ионизатор воды, ионизатор воздуха – это не прибор медицинской тематики. Да, это так. Да, здесь нужно понимать, что этот может помочь, а может не помочь, но для этого и существует тестовый период. Тестовый период – 3 месяца – когда каждый из вас, следя за состоянием своего организма, сдавая анализы до употребления ионизированной щелочной воды, через месяц, через два, ближе к окончанию тестового периода, решает сам. Что нужно знать, чтобы не попасть, так сказать. С прибором нужно бережно относиться и хоть уже ионизатор, очиститель воды Аквалайф-Cпа – это тот прибор, который невозможно залить водой, это тот прибор, в котором мембраны не рвутся, это самый большой объем воды в своем классе – 3,5 литра. Это голосовой помощник. Это большой цветной дисплей, это более трехсот режимов ионизации, уже встроенных. Это осеребрение воды, потому что там электроды серебра 99,99 пробы. Электроды, разумеется, изготовленные в России из металлов платиновой группы – это титан, покрытый оксидами иридия и рутения. Посмотрите, если у вас есть возможность, если есть восьмой канал у вас, посмотрите, где-то два раза в день идут наши передачи часовые и там на протяжении семи минут мы показываем, как мы эти приборы производим. Сколько заводов, сколько участников во всем этом процессе. Но если вдруг восьмой канал у вас не показывает, то я советую вам зайти на нам Ютуб-канал или на наш сайт Аквалайф.клаб или зайдите на сайт нашего завода – www.spaaqua.ru Что случилось в декабре у нас такого нового? Это мы открыли наш уже первый премиальный магазин – это наша новая концепция – магазин, в Самаре. Сейчас у нас есть магазины в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Калининграде. Планируем открывать еще три новых магазина в ближайшее время. Но хочу пригласить вас в магазин в Самаре, на улицу Ленинградскую, 75. Это исторический центр города. Приходите, заказывайте нашу продукцию, посмотрите, как мы там устроились. Конечно же, в Ростове-на-Дону, на переулок Семашко также приглашаю вас, дом 114 – это бизнес-центр «Ленд-лорд». В Калининграде – это тоже центр города – Московский проспект, д. 40, офис Д1101, на 11 этаже в «Балтийском» бизнес-центре. В Санкт-Петербурге – это улица Ефимова, д. 4А, магазин расположен в бизнес-центре «Мир», первый этаж, офис 200, это вот зашли и идете налево. А также в Москве, Большая Семеновская улица, 49А, магазин расположен в торговом центре «Семеновский пассаж». Это минута ходьбы от метро «Семеновская». Но все это вы можете или увидеть на сайте www.spaaqua.ru или, набрав в поисковике ионизатор воды Аквалайф, или позвонив по телефону 8-800-505-08-55. А вот как вы можете позвонить и дать ваш правдивый, может быть, негативный, а, может быть, позитивный отзыв, расскажет вам пользователь нашего прибора, уже с довольно-таки многолетним стажем… Антон, куда звонить?

- 8-800-200-97-02

- Извини, что перебиваю. Я хочу сказать, что у меня случилась тоже такая небольшая беда, но беда не оказалась бедой, если есть у вас ионизированная вода – мертвая и живая. Дочка чай разлила на себя, а моей дочери 30 декабря исполнилось 12 лет, она уже практически взрослый человек, да… разлила на себя горячий чай, целую кружку вылила, обожглась очень-очень сильно. И вот мертвая и живая вода помогла все эти вопросы решить за несколько дней… Такая вот ситуация может случиться с каждым, но благодаря ионизированной щелочной воде, даже если случится у вас какая-то беда, то, возможно, в вашем случае это будет действительно таким подспорьем и помощником, как это было в моем случае. Поэтому давайте сегодня мы будем рассказывать лучше истории про то, как вам помогла или не помогла ионизированная щелочная вода, ионизированный воздух и самая лучшая история получит, во-первых, ионизатор воздуха, получил Суперплюс ЭКО-С – это тоже российское производство, а все остальные получат набор трав или комплект мембран. На ваш выбор. А давайте сделаем так – и набор трав, и комплект мембран… вот у нас мембран не было к старым европейским моделям, теперь они уже есть, поэтому звоните – 8-800-505-08-55, приходите в наши магазины в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Калининграде и теперь уже в Самаре и получайте удовольствием от жизни. Потому что я считаю, что жить – хорошо, а хорошо жить – еще лучше!

Официальный представитель завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович

А. Челышев:

- Дорогие друзья, я напоминаю, что вы можете тоже принять участие в эфире, ждем ваших отзывов о работе ионизаторов и очистителей воды Аквалайф по телефону 8-800-200-97-02 или в Ватсап и Вайбер пишите на 967-200-97-02. Продолжим мы разговор о приборах, о воде и ее свойствах в следующей части нашей программы. Но, естественно, главным украшением будут ваши рассказы о собственном опыте использования, ну и общие впечатления о работе прибора. 8-800-200-97-02. Напомню, в гостях у нас официальных представитель завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович.

У меня, между прочим, тоже есть вопрос к тебе, Андрей…

Виктор к нам дозвонился первым. Виктор, здравствуйте, откуда вы?

Виктор:

- Здравствуйте. Я из Владивостока вам звоню. Я приобрел Аквалайф ваш 17.08.17. Кстати, очень хорошая вещь. Сахар понизили и анализы хорошие стали.

А. Петрович:

- Какие анализы? Расшифруйте. Всем же будет интересно будет. Для чего вы покупали прибор?

Виктор:

- Я вашу передачу смотрел, заказал, мне прислали ваш вот Аквалайф, эту воду делать, живую и мертвую. Вот я с осени 2017 года вот по новый год почти. Все нормально было, хорошо, но вот он защелкал и сгорел. Я не знаю, что там произошло, но он уже не работает.

А. Петрович:

- Когда он у вас сгорел? Давно?

Виктор:

- Буквально две недели назад. Я не знаю, сгорел он или нет, но чего-то там зашерстило…

А. Петрович:

- Давайте начнем с того, вы же должны, наверное, понимать, если вы слушаете передачи и знаете регламент, что на ваш прибор есть гарантия 3 года. И для этого существует телефон – 8-800-505-08-55 – если у вас случаются какие-то проблемы с прибором, вы сразу же в этот же день, в эту же минуту, а не спустя две недели, набираете этот номер и говорите – у меня произошла такая-то проблема. Вам говорят – отправляйте прибор за наш счет, за счет нашей компании к нам в Москву, мы этот прибор отправляем в сервисный центр, там его чинят и за наш счет отправляют вам назад. Вот такой регламент.

Виктор:

- Я хочу спросить – все посылать назад или только вот сам этот сосуд?

А. Петрович:

- Вам лучше это спросить, конечно, по телефону 8-800-505-08-55. Но давайте о плохом – понятно, иногда случается брак. А о хорошем. Что изменилось в хорошем смысле?

Виктор:

- У меня понизился сахар. Стал 4. А был 6 где-то.

А. Петрович:

- И все, больше никаких изменений?

Виктор:

- Ну, анализы хорошие стали. Раньше этого не было, сейчас стало. Ну и вообще, хорошая штука, ничего не могу сказать. Всем помогает.

А. Петрович:

- То есть, можно сказать так, что вы бы рекомендовали взять его?

Виктор:

- Я многим рекомендую. Очень многим.

А. Петрович:

- Хорошо, значит, вы в принципе всем довольны, но как двигаться, если происходит брак, вы должны понимать, что для этого существует горячая линия, которая работает с 9 утра до 9 вечера по московскому времени – 8-800-505-08-55. Если случается брак или другие проблемы, то отправка прибора происходит за счет нашей компании. Я приношу вам извинения за брак, но это иногда бывает, поэтому звоните прямо сейчас по телефону 8-800-505-09-55. Высылайте нам прибор и в самое ближайшее время мы его вам вернем назад уже в рабочем состоянии. Сложно ли было пользоваться вам прибором?

Виктор:

- Да нет, конечно, все хорошо – легко и быстро. И серебряную воду делали, все хорошо было. Просто я расстроился.

А. Петрович:

- Расстраиваться не надо. Иногда люди не выдерживают, уж что говорить о технике? Тем более, что с 2017 года же проблем не было.

А. Челышев:

- Спасибо вам, Виктор.

Вячеслав:

- Здравствуйте. Я из Воронежа. Я купил где-то в июне… вот примерно шесть месяцев. Правда, у меня был перерыв в один месяц, я там в больнице был и все такое. Значит, первое, что я понял. Вот укус осы. Капля у меня осталась в сосуде капля живой воды, приложил, примочил – все, забыл. Дальше. Как-то я замочил рис, он у меня немножко там перестоял, запах пошел, я его мыл-мыл, ничего не помогает. А потом мертвой водой прополоскал – все, запах ушел. Нормальный, естественный запах. Дальше. Десны болели. Полоскал, полоскал, а потом вдруг неожиданно обнаружил, что у меня десны не болят. Дальше у меня улучшился сон. Я раньше просыпался буквально каждый час… ну, понимаете, да…

А. Петрович:

- По маленькой нужде, что ли?

Вячеслав:

- Да, да. Сейчас я сплю беспросыпно, но иногда, может быть, один раз в ночь встаю… Даже не знаю, с чем это связано, но, мне кажется, это все-таки потому, что я пью эту воду. Других лекарств я не принимал от этого дела. Дальше. У меня был холестерин 8,7, сейчас стал 1,5. Это был анализ, я лежал в больнице, мне анализ такой сделали. Ну, давление у меня 220 на 120 по утрам, но потом со временем оно снижалось, к вечеру, но утром обязательно 210-220. Сейчас я те же самые лекарства, которые ранее употреблял, стал запивать живой водой, и сейчас у меня вот 120-140 – в таком диапазоне верхнее давление по утрам. Я очень доволен. И при этом я снизил дозы принимаемых лекарств. Я принимал Пристант 5+10, сейчас я Пристант 5+5 принимаю. Потом Вомласеп. Было 10 на 160, сейчас я 5 на 80 принимаю. Это значит уменьшил дозу в два раза.

А. Петрович:

- У вас просто шикарный рассказ, как бальзам на душу.

Вячеслав:

- Да, доволен. Но у меня старая модель, у меня Аквалайф где-то на 20 литра. Но я доволен. Никаких звуковых… ну, пикает там, а остальное… Но претензия какая. У меня мембранка – поставил, поменял, через три дня мне сообщают – замените мембранку…

А. Петрович:

- Значит, рассказываю вам. Иногда он вам напоминает, что время сменить мембрану. Но мембрану менять не надо. Вообще мембрану нужно менять только в одном случае в вашем приборе. Когда вы видите, вот поднимаете вы внутренний контейнер и из него вода вытекает большим ручьем. Все, тогда мембрану нужно менять. В других случаях просто игнорируйте это напоминание.

Вячеслав:

- Я так примерно и поступил…

А. Петрович:

- Мембрану нужно менять только в том случае, когда она уже не держит воду. По таким вопросам всегда лучше позвонить и проконсультироваться по телефону 8-800-505-08-55. Но в сухом остатке, я понимаю, вы должны быть довольны?

Вячеслав:

- Я еще хотел добавить, что я настолько доволен, что купил в подарок, но уже акваспа, дочери с зятем. И они тоже очень довольны… Сначала они с подозрением это приняли, а потом просто постоянно воду эту пьют – и мертвую воду, и волосы полоскает, и лицо протирает…

А. Челышев:

- А сколько им лет?

Вячеслав:

- 45 дочери и 50 – зятю. А мне 80.

А. Челышев:

- Я думал, вам 50, вообще-то у вас голос такой…

А. Петрович:

- Бодрячком. Вы такой красивый отзыв дали, но вот не поверят же, что все так и есть, что вы наш казачок засланный, скажут… чем докажете? Как в Воронеже дела вообще у вас?

Вячеслав:

- Ну, как, хорошая погода стоит, снега много. Ну а так – были бы деньги, то жизнь нормальная была бы.

А. Петрович:

- Согласен. Что посоветуете всем радиослушателям?

Вячеслав:

- Да я просто удивляюсь, что кто-то еще колеблется. У меня один знакомый по даче, я ему об этом говорю, но он как-то сейчас все примеривается, примеривается, но, думаю, он все-таки склонится к этому делу.

А. Петрович:

- Спасибо огромное за ваши слова, с прошедшими вас праздниками. Конечно же, это подарок. Я думаю, что вы претендент на лучший отзыв…

А. Челышев:

- Вячеслав, спасибо вам огромное.

А. Челышев:

- А у нас телефонный звонок следующий. Мария, здравствуйте.

Мария:

- Здравствуйте. Мы пользователи уже больше года аппарата Аквалайф. Пьем каждый раз эту водичку. У мужа очень сильно опухали суставы, щелкали в коленях, теперь от этого избавились. Понизился сахар. У меня было заболевание печени, очень сильно аж отдавало в лопатку. Кто знает об этом, он поймет. Сейчас этих болей нет. В прошлую зиму я упала, согнула бедро, ребром, у меня было сильное воспаление. С помощью мертвой и живой воды это снято. Очень рада. Так же был ожог. Помогло и от ожога – мертвую и живую воду прикладывала. Еще много таких мелких вещей. Так же я вымачиваю овощи, мясо, поливаю цветы, даю животным. Очень рада за вашу водичку. Спасибо вам.

А. Петрович:

- Вы, главное, не волнуйтесь, давайте спокойно с вами поговорим. Сколько прошло времени с того момента, как вы услышали наш эфир? Или вы откуда о нас узнали?

Мария:

- Ко мне приехала подруга и попросила меня купить такой аппарат. Но когда она узнала, сколько стоит, она сказала, что это я не для себя, а для знакомых, поэтому я не могу позволить такую покупку. Ну а нас заинтересовало, и мы купили.

А. Петрович:

- Не жалеете?

Мария:

- Нет, конечно.

А. Петрович:

- А что было с печенью? Что за заболевание?

Мария:

- У меня желчный был забит песком и другими вещами. Теперь мне гораздо легче, я очень рада этому.

А. Петрович:

- Я почему это спрашиваю? Потому что моя печень тоже настрадалась за моих-то уже почти 43 года… А когда вы почувствовали облегчение? Сколько времени прошло между тем, как вы почувствовали, что вам лучше, и тем, как начали употреблять воду?

Мария:

- Где-то с полгода.

А. Петрович:

- То есть, теперь вы довольны, все просто, все легко, все хорошо? Надеюсь, что вы так же и о нас рассказываете другим людям?

Мария:

- Да. Я рассказывала нашим друзьям. Голубенький, есть такой. Он купил себе, он много себе подлечил. И еще пять аппаратов взял для своих друзей. Еще также друзьям говорили, и они покупали, довольны – пьют водичку.

А. Петрович:

- Понятно. Я так понимаю – Голубенький – это фамилия?

Мария:

- Да, да.

А. Петрович:

- Хорошо. Тогда привет вашему товарищу и спасибо вам огромное за отзыв.

Мария:

- Желаем вам успехов в вашем труде в новом году!

А. Петрович:

- А вам здоровья и с прошедшими праздниками – но по старому стилю мы еще новый год отметим с вами.

Мария:

- Спасибо.

А. Петрович:

- До свидания, здоровья вам!

А. Челышев:

- Всем помогает?

А. Петрович:

- Ну, почему? Кому-то не помогает, кому-то помогает в одном, кому-то в другом. Опять же, это не лекарство. Нужно понимать, что это может помочь, а может не помочь. В вашем случае это всегда 50 на 50. Но вот исследования… как у нас, кстати, Антон, когда заканчиваются они?

А. Челышев:

- Я полагаю, что в течение февраля, ближе к марту.

А. Петрович:

- Давайте тогда 24 марта, на мой день рождения, я надеюсь, уже точно у нас будут какие-то первые результаты.

А. Челышев:

- Огласим!

А. Петрович:

- И дальше мы пойдем дальше. Но все-таки клинические исследования проводить надо. Плохо одно – что платить за клинические исследования будем мы, а исследованиями будут пользоваться все остальные. Но, с другой стороны, кому-то это нужно делать? Огромное спасибо всем тем людям, несмотря на отсутствие в современной России на сегодняшний день клинических исследований, вы все-таки берете нашу продукцию. Потому что есть исследования или нет, тестовый период будет всегда. А он – это главное. Потому что это может помочь, а может не помочь, и будут ли клинические исследования или не будете клинические исследования… Но давайте лучше дадим словом нашим покупателям.

Татьяна:

- Здравствуйте. Я из Москвы. Мне 68 лет. Перенесла тромболегочную эмболию, сахарному диабету 35 лет. То есть, с таким стажем и настолько он меня съел в свое время… Пережила два инсульта. Один в 2008 году, другой – после того, как горели болота – помните, дым этот стоял?

А. Челышев:

- Да, 2010 год.

Татьяна:

- Да. Вот два тяжелейших инсульта. После второго инсульта вообще лежала овощем. Я не знала, как меня зовут. Вот спрашивает доктор – кто я? Огурец. Спрашивает муж – кто я? Огурец. Я знала одно слово. И то очень погано. Услышала о вашем… ну, то, что печень страдает, а, раз диабет, стало быть, страдает печень. Колола себе 88 единиц инсулина в то время и только хорошего инсулина – у меня был либо американский, либо датский, либо что-то из этой серии. Потому что на наших инсулинах мне было ой как плохо. О вас услышала случайно. И тут же почувствовала, душой почувствовала, что это для меня выход. Или я остаюсь овощем на всю оставшуюся жизнь и будет только хуже, потому что я уже была в хорошем возрасте… Конечно, было давление, оно у меня с 15 лет – давление. С 15 лет нарушена терморегуляция тела на нервной почве. В общем, я уже была инвалидом второй группы не знаю с какого года. Услышала о вас и тут же заказала аппарат. Вы знаете, не было ни секунды раздумья. Вот душа. Первый порыв – говорит душа. Уже потом мы мозгами что-то обрабатываем. Вспомнила школу. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Мы не можем купить солнце. Но мы можем купить здоровую воду каждый день – столько, сколько нам надо. Вот я пользуюсь аппаратом 2,5 года. Каждый день, систематически. В этом году летом было очень жарко и я была в МФЦ, там мне совсем стало плохо. Вызвали скорую. Организация вызвала скорую. Меня отвезли в 57-ую больницу. Там мне сделали МРТ. Они знают мои выписки, я там лежала не один раз. Они знают мои инсульты. Каково же было мое удивление и удивление всех врачей, когда на третьем МРТ оказалось, что у меня рассосались изменения на центральной артерии головного мозга. Я это чувствовала, но не знала. У меня в голове, на макушке, постоянно работал насос. Вот как из подвала качают воду – туда-сюда – вот точно так же у меня что-то качало в голове. Ревело в голове… стоял такой рев в голове, как будто у меня бойлерная в голове. Спать не могла совсем. Вот в Склифосовского лежала с тромболегочной эмболией, у меня по девять суток – в меня же ведрами вливали лекарства – вот по девять суток не было стула. Это было все ужасно. Стала пить вашу воду. Я пью ее два литра в день, утром я литр до еды выпиваю воды, когда больше, когда меньше, я не насилую себя. Вот я хочу. Я инстинктом понимаю, что это хорошо. Инстинктом. И кричу всей России – люди добрые, это хорошо! Повторяю, нельзя купить солнце, но здоровую воду можно купить. И это не так дорого. Это очень дешево. Я не богата, я пенсионер, я давно на инвалидности, и, если бы аппарат стоил 210 тысяч рублей, я бы отказала себе в кусочке хлеба, но этот аппарат я бы себе купила. Он у меня есть. Я заказала себе еще один. Потому что я вижу потрясающие изменения в своем организме. Вы слышите, как я стала говорить? Я же не говорю, как я говорила… а сегодня я нормально говорю. И я сама себя обслуживаю, я хожу в магазин, я выучила таблицу умножения. Это было так сложно, так трудно. А сегодня, единственное, в чем я себе отказала – это в телевизоре…

А. Челышев:

- Это тоже вам на пользу, я вам скажу.

А. Петрович:

- Ну, кому что нравится. Иногда телевизор на пользу тоже идет… Ведь развлечений и так в нашей жизни очень мало… Огромное спасибо за ваш такой эмоциональный отзыв, я чувствую, что вы волнуетесь… Вот если в сухом остатке…

Татьяна:

- Нет, я, правда, волнуюсь…

А. Петрович:

- Не волнуйтесь. Что в сухом остатке?

Татьяна:

- Я хочу перефразировать фразу замечательного Ивана Стаднюка – это белорусский писатель, в его романе есть такие слова «В театр, хоть на галерку, но ходите». Так вот, я хочу сказать – от всего, от чего угодно, себе откажите, откажите себе в вещах, откажите себе в куске мяса, но этот аппарат приобретите! Приобретите здоровую воду и здоровый воздух! И вы будете жить долго. Да, я, конечно же, каждый день вымачиваю себе овощи. Каждый день… Вы знаете, вот если вода постояла ночь, опускаешь руку в воду и она скользкая, эта вода. После помидоров, после огурцов вода маслянистая. Что в этих помидорах, я не знаю, но они даже после того, как ночь отстояли в воде, они даже пахнут иначе… Да, кстати, я стала лучше слышать. Я капаю в глаза себе каждый день по 5, по 10 раз… у меня старый аппарат и я пользуюсь им два раза в день. Я кручу этот аппарат – утром воду делаю и вечером. Мне не хватает двух литров воды.

А. Петрович:

- Спасибо. В сухом остатке, как я понял, вы всем довольны и – огромное вам спасибо за ваш отзыв.

А. Челышев:

- Надеемся, что другие отзывы будут не менее эмоциональными и интересными…

А. Петрович:

- Ну, вот, наверное, в этом месяце полетим уже в Арабские Эмираты договариваться, чтобы возводить производство там, если все будет хорошо. Почему? Потому что те приборы, которые мы вам предлагаем, а на сегодняшний день мы предлагаем вам основных три прибора. Это ионизатор воды Аквалайф-Cпааква www.spaaqua.ru, прибор премиум-класса, я считаю, что он лучший в своем классе. Но опять же мы его выдаем на три месяца на тестовый период и ваше мнение будет такое – или возврат, или вы его себе оставите в течение этих трех месяцев. Но для того, чтобы понять, что это работает, конечно же, нужно воду готовить и пить. 30 мл на килограмм вашего веса. Вымачивать в этой воде овощи и фрукты, как сказал наш предыдущий радиослушатель. А так же читать те инструкции, которые прилагаются к прибору. Это книжка на 200 страниц, таблица процедур от доктора Пятраса Шибельскиса, не медицинских курортно-санаторых, а также инструкция с картинками цветными. Там все просто, понятно и, мне кажется, легко. По крайней мере, это самый лучший прибор, который я видел… Также очень хороший прибор – это ионизатор, очиститель, увлажнитель, осеребритель воздуха Аквакомспааква – тоже российская разработка. В Дубае он идет и пойдет на ура. Почему? Потому что, если у вас дома кондиционер, обязательно он вам нужен. А если у вас дома работает отопление, то он вам нужен тем более. Потому что отопление съедает влагу из воздуха. Ведь воздух это тоже вода. Минимум на 20, а максимум на 90 процентов. Потому что есть такое понятие – влажность воздуха. Уберите из воздуха влагу и мы все умрем. Поэтому также ионизатор воздуха СуперплюсЭКО-с – это наш партнер, то есть, российский завод, который работает, наверное, с 90-х годов. И мы его сегодня дарим вам в подарок, а также в подарок при заказе нашего прибора. Я понимаю, что многие люди, которые слушают эфир и, может быть, наша реклама им надоела, но, заметьте, рекламы не было долгое время и сейчас ее будет гораздо меньше. Потому что все те планы, которые были поставлены в 2018 году, мы выполнили и перевыполнили. Также поймите, что каждая реклама, хоть, может быть, кому-то и неприятно ее слушать... но это все-таки спасение жизни людей. И каждый прибор – это все-таки надежда на то, что все будет хорошо. И в 98%, даже в 99% случаев это надежда не только становится надеждой, но и становится реальностью. Потому что возвратов у нас, как было, так и есть – меньше одного процента. Но лучше, конечно, о нас скажут наши покупатели. Может быть, скажут что-то плохое.

Владимир:

- Здравствуйте, я из Нижнего Новгорода. Изучил все рекомендации в книжках вот этих приложенных, значит, нигде не нашел такой рекомендации. Для того, чтобы профилактику делать, потребляя воду, серебрение нужно довести до какого-то там определенного увеличения – 0,5 мг на литр. А вопрос такой – а можно ли эту воду ионизировать?

А. Петрович:

- Сначала я бы советовал вам… вот как делаю я? Значит, во-первых, серебрить воду можно и есть даже прибор, если у вас уже новый или предыдущая модель, то в новой модели он вам говорит, что не для внутреннего потребления, если вы превышаете дозировку, да. Я сначала делаю ионизированную воду щелочную, после этого достаю внутренний контейнер, выливаю воду, если там мало воды, доливаю водичку, которая у меня осталась с предыдущей ионизации, и серебрю. Конечно, можно серебрить ионизированную воду, даже нужно.

Владимир:

- Такую процедуру можно повторять, но не в обратном порядке?

А. Петрович:

- Лучше делать сначала воду ионизированную, а потом серебрить.

Владимир:

- Понятно.

А. Петрович:

- Могу объяснить почему. Здесь же разделение идет воды. Серебро это же не щелочной элемент, а кислотный. Все-таки это тяжелый металл. Он попадет больше в кислотную воду, в щелочной воде его останется мало. Поэтому, если мы хотим, чтобы концентрация была та, которая была заявлена изначально, то нужно серебрить после того, как вы уже прошли процесс ионизации. Можно также серебрить любую другую воду, если вы не хотите ее ионизировать. Но серебрение это тоже такая вещь – здесь главное не передознуться, потому что серебро это тяжелый металл, поэтому в той концентрации, которую вы назвали, она безопасна. А вот если делать, например, концентрацию 20 мг – самую максимальную дозировку – то она применяется или один день, максимум два дня – я так делаю, когда заболеваю – чтобы не болеть, или наружно.

Владимир:

- Понятно. Спасибо вам. Думаю, что я скепсис своего старшего сына все-таки поборю и рекомендую ему приобрести. А лучше всего, наверное, сделаю подарок.

А. Петрович:

- Смотрите, вот, например, если бы шесть лет назад вы бы меня встретили… я бы сказал – ну, мошенники это, этот Петрович… ну, черт он…

Владимир:

- Вот мой сын так и говорит.

А. Петрович:

- Ну, понятно же… Что я вообще знал об ионизированной воде? Нас же зомбирует телевидение. Вот вышла там программа «Экстрасенсы» - все побежали туда. Сейчас вышла программа, что все это был обман. Ну, это ж было сразу понятно… Вопрос же в том – как ваш сын может объяснить возврат денег? Некоторые говорят – они деньги не возвращают. Хорошо. Тогда должно быть очень много негативных отзывов и много судебных дел, правильно? Ведь мы же с каждым человеком заключаем договор и, если мы не соблюдаем условия договора, значит, вы идете в суд. Второе. Если мы не возвращаем всем деньги, значит, люди пишут негативные отзывы. Конечно, есть и негативные отзывы на нас. Но если к ним внимательно прислушаться, а, как говорит моя теща, принюхаться, то ноги-то растут откуда? Там же рекомендуют покупать просто приборы других кампаний. Но есть такое, что человек принес прибор и сдал его с нарушением условий договора – то есть, поцарапанный кувшин, поцарапанный электрод, отсутствует, например, там что-то еще. И, получается, что с человека, конечно же, высчитывают за эти повреждения. И человек пишет негативный отзыв, что его обманули, потому что он думал, что прибор это уже его собственность и он может его вернуть в любом состоянии и получить свои деньги назад. Поэтому, пожалуйста, первые три месяца, я вас всех очень прошу, пользоваться прибором бережно. Ведь если вы его будете сдавать, то сдавать его нужно в рабочем состоянии и в том же виде, в котором вы его взяли. А у вас новый или старый прибор?

Владимир:

- Я уже приобрел. Приобрел два. Для себя и для родственников. Пользуюсь им, правда, только вот месяц, но почувствовал, что внутренние мои органы стали работать значительно лучше. Я не рекламирую, я не хочу никого убеждать в этом…

А. Петрович:

- У вас очень красивый голос, кстати, такой радийный прямо.

Владимир:

- Спасибо. С помощью вашего прибора и вашей воды, наверное, он еще будет приятнее.

А. Петрович:

- Надеюсь. Я считаю, что лучший пример – это ваш пример. Мама моя тоже вообще не верила в эти все вещи. Плюс у нее есть подруги, которые сказали, что все это обман… Но она начала пить эту воду: остеопороз – сняли диагноз. Что она сказала? Это не от воды, это я пила кальций, а потом еще час стояла, потому что, если сесть, он не усваивается. Потому что ей так сказала Люся… К сожалению, мы все – это какой-то набор и комплексов, и каких-то мировоззренческих систем. Поэтому лучший пример – это ваш пример для ваших детей. Вы будете пить, будете чувствовать результат, они будут смотреть на вас и, разумеется, после этого они тоже подтянутся к этому делу. Я так уже всех своих деток на это подсадил. А Андре, мой сын, которому вот уже четвертый год пошел, он и до рождения эту воду пил. И, знаете, он вот любит пить и кислотную воду, вечером, но он укроп есть просто бешено… Я вас советую взять прибор и попробовать – для этого и существует три месяца тестовый период… Вот у нас от Валерия есть общение, приятное для нас - «Если будете давать подарки за негативный отзыв, то эти же люди будут звонить и говорить, что хуже прибора нет»… А вы считаете, что все, кто нам в эфир звонят, говорят неправду? Я по голосу слышу, что это не так. Еще одно сообщение: «Деньги вернули, все по-честному, без обмана. Люди, не бойтесь, заказывайте, не поможет – деньги вернут. Проверено на себе». Значит, вам это не помогло, Валерий, деньги вернули. Ну, простите, я не понимаю, почему это так – почему одному помогает, а другому нет. Но здесь всегда 50 на 50. Мы же обещаем всего две вещи. Или результат, или возврат денег.

А. Челышев:

- В нашей студии по-прежнему официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович и у вас, дорогие друзья, еще есть возможность оставить свой отзыв о работе этого прибора и получить за лучший отзыв ионизатор воздуха Суперплюс-Эко-С…

А. Петрович:

- Да, вообще компания и завод этот существует с 90-х годов, выпускает очень много моделей ионизаторов, это наши партнеры, мы объединяем наши усилия, двигаемся единым фронтом и стараемся сломать этот лед недоверия, который возникает к ионизаторам воды, к ионизаторам воздуха, но, помните, что у всего есть какая-то обратная сторона, да. Но обратная сторона употребления ионизированной воды и ионизированного воздуха – это, наверное, улучшение состояния в 98-99%. Но некоторые люди не чувствуют почему-то улучшения и тогда уже нас начинают обвинять, что мы мошенники. Тем более, что на самом-то деле мы не виноваты в том, что в вашем случае это не работает. Но каждый месяц на несколько тысяч человек только в России нас становится больше. И спасибо вам огромное за это, уважаемые радиослушатели, за то, что вы не только берете нашу продукцию на тестовый период, не возвращаете ее, но, самое главное, рассказываете о нас другим. Это очень важно для нас. Это очень важно, когда лично вы рассказываете о нас другим людям. Потому что, я считаю, в сухом остатке, если так говорить можно о воде, мы делаем хорошую вещь.

А. Челышев:

- А у нас телефонный звонок. Раиса, здравствуйте. Откуда вы?

Раиса:

- Из Твери. Я приобрела ваш прибор. Возлагаю очень большие надежды. Но у меня два вопроса. У меня воды нет кислой, я ту попробую, эту попробую – они обе одинакового вкуса.

А. Петрович:

- Давайте сразу отвечу на этот вопрос. Какой РН водички вы делаете?

Раиса:

- 9.

А. Петрович:

- Сделайте 9,4 РН и, если у вас прибор на российский Аквалайф-Cпааква, вы сразу же почувствуете вкус кислой воды. Также для всех остальных – если вы хотите, чтобы кислая вода получилась у вас еще сильнее, даже при девятке, если вы будете делать, вы просто внутренний стаканчик достаете с кислой водой, кислотную воду с внутреннего этого стаканчика, который достается из сосуда, не выливаете, вставляете его назад с той кислотной водой, которая у вас получилась, а уже обычную воду заливаете в остальной сосуд. И тогда, когда кислотная вода у вас не выбрана, а осталась стоять там же, где она и была, вода будет при следующем процессе запуска, когда вы только поменяли щелочную воду, но не поменяли кислотную, то есть, там, где черный электрод, она будет в два раза сильнее.

Раиса:

- Поняла. Второй вопрос. Почему-то вкус один и тот же, но настолько сильный запах в кислой воде…

А. Петрович:

- Запах хлора, правильно?

Раиса:

- Нет, не хлора, а даже похож больше на сероводород.

А. Петрович:

- Ну, это все зависит от той воды, которую вы заливаете в ваш прибор. Второе. Давайте говорить о том, что хлор и сероводород – это кислотные элементы. Поэтому что я вам посоветую? Ну, сделайте воду на 9,4 и попробуйте. То есть, кислотная вода будет такая кисленькая на вкус, как будто с небольшим таким лимончиком. А какие-то есть у вас результаты?

Раиса:

- Я только начала пить. И у меня еще вопрос. Я худенькая, мой расход полтора литра, вода остается. Я могу ее просто так пить, готовить на ней, кашу сварить или это бессмысленно?

А. Петрович:

- Разумеется, вы можете готовить на этой воде, я бы советовал вам заваривать травы и чаи, которые вы сегодня получите, так как вы дозвонились до нашего эфира, потому что в ионизированной щелочной воде травы завариваются прямо в холодной. Плюс, если у вас уже российский прибор – Аквалайф-Cпааква – то этот прибор единственный на сегодняшний день в мире, который работает с теплой водой до 45 градусов. Поэтому вы можете заваривать чаи, делать каши. Но, если вы будете заваривать чаи, то вода ваша будет оставаться антиоксидантом, она будет сохранять минусовой заряд, то есть, свои антиоксидантные свойства. Но, если вы будете эту воду кипятить, то с ней ничего не будет случаться, единственное, что она будет терять свои антиоксидантные свойства, то есть, минусовой заряд, и уже антиоксидантом она являться не будет. Но вы можете делать на ней все, что вам захочется.

Раиса:

- И последнее. Вот хожу, захотела пить, а есть еще не надо – можно пить эту воду?

А. Петрович:

- Конечно, можно. И нужно. В первую очередь, водичку пьют натощак, а те люди, у которых есть проблема с пищеварением, рекомендуется употреблять эту воду за 20 минут до еды.

А. Челышев:

- Если, конечно, ваш лечащий врач вам не рекомендовал что-то другое.

А. Петрович:

- Если у вас пониженное содержание кислоты – такие люди тоже есть – значит, вы запиваете просто кислотной водой, когда кушаете.

А. Челышев:

- Давай примем еще звоночек. Наталья, здравствуйте, откуда вы?

Наталья:

- Здравствуйте. Екатеринбург. Я коротко обрисую свою ситуацию. Мне в январе 2017 года поставили эрозию в желудке. Я целый год пила таблетки, даже полтора, и параллельно слушала ваши передачи… А 2 октября я купила кувшин, таблетки не пила и в июле сделала повторно ФГС, она у меня уменьшилась до 1 мм.

А. Петрович:

- То есть, результат налицо. А вы интернетом пользуетесь?

Наталья:

- Да.

А. Петрович:

- Если можно, напишите отзыв на сайте отзовик.ком о вашей истории, мы подарим вам подарок…

Наталья:

- Вы знаете, я вот всю жизнь свою не пила воду, я даже комнатной температуры не могла пить, потому что она холодная. А этой водой не могу напиться.

А. Петрович:

- Значит, ваш организм ее требует. И результат у вас налицо. Спасибо Екатеринбургу, там мы тоже в скором времени будем открываться… Спасибо за отзыв, здоровья вам и хорошего настроения!

Ну что, давай подведем итоги?

А. Челышев:

- Хорошо, давай.

А. Петрович:

- Ну, кто получает главный приз? Ты ж у нас рука судьбы-то…

А. Челышев:

- А, ты эти итоги имеешь в виду? Ну, хорошо. Рука судьбы сейчас сделает несколько пассов… Вячеслав из города Воронежа, который дозвонился нам вторым, получает этот приз!

А. Петрович:

- Но расстраиваться не надо, все остальные получают наборы трав и комплекты мембран. Вы их получите по почте или придете и заберете в наши магазины в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Калининграде и в Самаре. А следующая часть программы уже будет моя, я занимаю ее полностью.

А. Челышев:

- Завершаем разговор о чистой воде с официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андреем Петровичем. Итоги мы подвели, за лучший отзыв приз – ионизатор воздуха Суперплюс-ЭКО-С получает Вячеслав из города Воронежа, который по сути создал целую систему употребления правильно ионизированной воды, совместив ее с назначениями своего врача и получив самые серьезные результаты.

А. Петрович:

- Ну, опять же, я бы, конечно, подарил подарки всем, но, к сожалению, он был у нас один… Мы раньше дарили много подарков… наверное, там тысячу всего за все это время, за все шесть лет, что я этим занимаюсь, но – стоила игра свеч для тех людей, кто купил, для тех, кто взял на тестовый период – это уже решать каждому человеку. То есть, каждый человек здесь и судья, и присяжный. Мы же обещаем вам всего две вещи – или результат, который будет ощущаться вами, который будет виден на ваших анализах, которые вы сдаете. А также какие-то ваши личные ощущения, то есть, ваши собственные ощущения. Много ли можно сегодня найти товаров в России, которые можно взять на три месяца и, если они даже просто не понравились, вернуть назад? Ведь большинство возвратов в декабре – это потому что срочно нужны деньги, потому что человек иногда голосует рублем, да, а не умом. Поэтому о цене прибора. Так 35 тысяч рублей. И, понятно, что цена будет расти, потому что клинические исследования стоят дорого, клинические исследования, наверное, нужны. Почему этим до сих пор никто не занимался? Ну, во-первых, они были проведены в Советском Союзе. Но Советского же Союза не существует... Но они существуют в Японии, они существуют в Южной Корее. Но опять же, это же не у нас, это нужно сделать нам, именно на наш прибор, и мы это будем делать. Да, это миллионы, и это миллионы не рублей, а миллионы евро. Это долгий процесс. Процесс не одного года. Но иногда ждать нет возможности. Тем более, что, даже проведя клинические исследования, это будет так же – кому-то помогать, а кому-то не помогать. Кто-то будет доволен, кто-то будет недоволен. Будут клинические исследования, будут говорить – они купили их… Ну, возможно, это и так, но, если бы мы все покупали, то, наверное, мы бы уже купили эти клинические исследования. Только мы старались делать как? Мы старались всегда идти прямой дорогой. А прямая дорога подразумевает что? Личное участие. Она подразумевает попробовать, что такое прибор. Я советую всем людям, во-первых, изучать наши сайты – Аквалайф.клаб, www.spaaqua.ru – если вы не видели еще сюжет про завод, как работает, потому что в нем задействовано пять российских предприятий из разных городов. Несмотря на то, что процессы покупаются в Америке, часть берется в Европе, то есть, в нем собрали мы все лучшее, что уже учли все те моменты, которые были в предыдущей модели, в модели аналогов. Мы учли то, что прибором могут пользоваться люди незрячие, то есть, люди, которые не видят. Мы учли то, что рвались мембраны, а сегодня мембраны не рвутся, единственное, что их нужно промывать. Мы расширили нашу линейку продуктов. Это и комплект трав, это энциклопедия пищевых растений, это целая большая книга, в которой написано все от А до Я про пищевые растения. Я предлагаю все-таки вернуться к природе. Потому что рано или поздно мы станем частью этой природы, да – из праха вышли, прахом станем. Но духовно я все-таки верю и думаю, что мы существа бессмертные, неважно, в религии мы или нет, это уже другое, но все-таки, смотря на то, что происходит и с нашей компанией, то, что происходит с людьми, для которых наша компания работает и за счет чего живет, а живет она за счет вас, уважаемые покупатели, я вижу очень позитивные изменения. Я вижу то, что, когда мы начинали шесть лет назад здесь, в России, сразу же – кто? Ионизатор воды – мошенник, подлец… А сейчас люди уже начинают задумываться. Кто-то своей вот этой закостенелостью и по большому счету внутренней гнилью в прямом смысле внутренней гнилью, он считает, видя свое отражение в зеркале, что все такие же, как и он, что все вокруг – мошенники. Тогда объясните мне, как можно существовать шесть лет, развиваться, без единого кредитного рубля создать предприятие полного цикла в России, открывать магазины по всей России, мы планируем все больше и больше открываться. Как можно все это сделать, если в наших словах нет правды? А правда есть в наших словах. Но как будет в вашем случае, вам нужно попробовать. Потому что ионизатор воды это не прибор медицинской тематики, это не лекарство, он может помочь, может не помочь, здесь всегда 50 на 50. Но, во-первых, вы вымачиваете овощи и фрукты в этой воде, вы завариваете травы в этой воде, вы делаете спа-процедуры с этими водами. Щелочная вода – это антиоксидант, в ней есть минусовой заряд. Вспомните, на чем было основано все лечение еще в царской России? Лечение на водах, курортно-санаторное лечение. Так вот, эта вода щелочная сохраняет свои свойства 24 часа. Ее невозможно продавать, бутилировать, она не будет ионизированной щелочной водой. Кислотная вода – неделю-две сохраняет свои свойства. Если щелочная вода это антиоксидант, она восстанавливает нашу иммунную систему, очищает наш организм, помогает бороться с простудами, вирусами, инфекциями, растворять камни, помогает нормализовать работу всего внутреннего организма. Это будет видно, это будет слышно, это будет понятно уже в течение трех месяцев. Вспомните, раньше мы давали прибор всего на месяц и люди его не возвращали. Но в течение трех месяцев это будет ясно вполне. Ведь некоторые думают – сейчас улучшение, а потом – ухудшение. Такого не будет. Воду надо пить. Проблема в том, что мы разучились эту воду пить. Я советую вам сегодня заказать нашу продукцию на тест. Если вы думаете, что все эти люди были подставные, это ваше право. Но Вселенная-то знает, что правда, а что ложь. Бог смотрит в сердце каждому из нас – я считаю, это так. И что у тебя на сердце, это все равно рано или поздно будет видно. Не в этой жизни, так после все равно каждому из нас придется отвечать за каждое слово, за каждую мысль и за каждый поступок. Вот мне в этой теме не стыдно ни за одно свое слово и я считаю, что я в своем предназначении и я считаю, что, раз вы сейчас слышите эту программу, раз вы сейчас слышите этот эфир, значит, это не случайность, потому что случайностей не бывает. Я советую вам взять нашу продукцию, заказать, в течение трех месяцев ее активно эксплуатировать и уже принять осознанное решение – работает это в вашем конкретном случае или нет. После похмелья – чтобы снять похмелье, чтобы нейтрализовать вредные вот эти все вещества, вытащить, из овощей, фруктов, мяса, рыбы… чтобы заваривать в этой воде – в холодной или теплой, до 45 градусов, ведь наш прибор Аквалайфспааква работает до 45 градусов, нейтрализовать вот именно… ну, заваривать чаи, чтобы сохранить все полезные вещества, ведь для этого мы и завариваем травы и чаи, а также вытягивать это все из воды, но только эту воду ни в коем случае не пейте. Налейте котику, налейте собачке ионизированной щелочной воды, дайте вашему ребенку… Самое главное – соблюдайте инструкцию, читайте инструкцию, читайте внимательно условия договора, потому что, если вы вернете прибор не в полной комплектации и не в целости и сохранности, с вас будут высчитывать. Единственное, за что мы не высчитываем, это за РН-тестер. РН-тестер вы можете смело сразу открывать и проверять, что ионизированная щелочная вода отличается от кислотной, от вашей водопроводной или водой из-под вашего фильтра. Поэтому сегодня цена прибора 35 тысяч рублей, но помните, что его срок службы до 10 лет, вернее, до 12 лет. Разделите 35 тысяч на 12 лет – 3,5 тысячи в год. Но сегодня вы можете его заказать за 18 тысяч рублей, получить в подарок РН-тестер, книгу, таблицу процедур, а также комплект трав и энциклопедию полезных растений стоимостью 5 тысяч рублей. И это только сегодня. Также за 21 тысячу вы получите два прибора за одну цену – ионизатор воды и ионизатор воздуха российского производителя, суперплюсЭКО-С. У вас будет дома чистый воздух, чистая вода, чистая еда и, я надеюсь, чистые мысли. Поэтому 18-21 и за 33 тысячи это будет три прибора за одну цену – ионизатор воды, ионизатор воздуха и ионизатор и увлажнитель воздуха Акваком-Cпа-Аква. Отдельно сегодня вы можете его купить за 18 тысяч рублей. Поэтому три месяца тестовый период – если это идет первых два комплекта за 18, за 21, а третий комплект – месяц тестовый период. Поэтому 8-800-505-08-55. Запишите этот номер. Звонок по России бесплатный. Может быть, сразу дозвониться не удастся, потому что идет всегда много звонков, но, запишите – 8-800-5004-08-55. И приходите в наши магазины. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Калининграде и теперь уже в Самаре. На улице Ленинградской, 75. Я желаю вам здоровья, я желаю вам добра и огромное спасибо за такие прекрасные сегодня отзывы. Потому что после таких эфиров я всегда заряжаюсь позитивом и энергией, и я понимаю, что я работаю не зря. 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. К каждому комплекту дополнительно сегодня идет набор трав – это 8 разных трав – и большая энциклопедия, как Большая Советская Энциклопедия. Звоните, заказывайте и говорите, что вы слушали эфир на радио «Комсомольская правда». 8-800-5004-08-55. 8-800-5004-08-55. Выводите себя и других на чистую воду.

А. Челышев:

- Андрей, спасибо большое, до встречи в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда».

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.