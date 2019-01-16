Опять за свое: Самуэльссон сказал, что Логинову не место в Кубке мира по биатлону

Накануне старта пятого этапа Кубка мира по биатлону шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался в очередной раз о своем плохом отношении к россиянину Александру Логинову. Наш спортсмен уже отбыл дисквалификацию за антидопинговые нарушения, и история вроде бы должна быть закрытой. Но швед не угомонится:

- Не удивился победе Логинова, ведь он провел много хороших гонок этой зимой. Но он был дисквалифицирован за прием эритропоэтина. Ему не место в Кубке мира. Люди, принимающие допинг, не должны возвращаться, - приводит слова шведа Expressen.

При этом, шведский биатлонист сказал, что ему было сложно пожать руку и сделал это только "на публику":

- Я пожал ему руку в Оберхофе, потому что не пожать было бы неправильно со спортивной точки зрения. Пожал, потому что надо было это сделать.

Но, кажется, Самуэльссон просто в глубине души завидует успехам Логинова:

- Стараюсь не думать о Логинове. Но если бы он выступал плохо, о нём бы не говорили и я бы вообще его не упоминал.

Напомним, что гонки пятого этапа Кубка мира пройдут в Рупольдинге с 17 по 20 января. И очередная битва Логинова со всем миром - завтра в спринте.