2019-01-17T13:01:17+03:00
Общество

Красивого водителя и Wi-Fi: какие дополнительные сервисы в такси хотят россияне

Опрос показал, что 80% пассажиров готовы смотреть рекламу, чтобы ездить бесплатно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Россияне назвали самые востребованные дополнительные сервисы в такси.Россияне назвали самые востребованные дополнительные сервисы в такси.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О более комфортных поездках в такси мечтают почти все пассажиры. Чего именно не хватает до полного счастья? Об этом узнали специалисты компании "Ситимобил" и "ResearchMe". Всего в опросе поучаствовало почти 9 000 россиян от Москвы до Владивостока.

Свою музыку и женщину-водителя

- Самой желанной для россиян стала опция с "Wi-Fi в салоне" — 79% респондентов воспользовались бы ею в салоне такси. Причем, больше других такую опцию хотели бы молодые пассажиры в возрасте 18-24 лет — 84%, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Ситимобил".

Вторая в рейтинге услуга "просмотр видео на интерактивном экране" - проголосовали больше половины (61%) опрошенных. Ездить на такси бесплатно за просмотр рекламных роликов готовы 76% респондентов.

Давно идут обсуждения о внедрении услуги "молчаливый водитель". Тут мнения россиян разделились — 52% опрошенных хотели бы такую опцию в такси, 48% — нет.

Молодежь в возрасте 18-24 года голосовала за возможность подключения в такси своей музыки. А вот пассажиры старше 45 лет не поддержали опцию "поездка без радио" - все же с музыкой и новостями веселее.

Обсуждали и возможность выбрать водителя мужчину или женщину. Мнения россиян разделились — 56% опрошенных мужчин хотели бы выбрать водителя такси женского пола, а опрошенных женщин такая функция почти не интересует. При этом большинство россиян вообще не стали бы пользоваться опцией «выбор водителя мужского пола» — так ответили 60% респондентов.

Разногласие возникло и в вопросе выбора опции «мини-бар» в такси — 51% мужчин проголосовали "за", а 62% женщин - "против".

Пассажирам дали возможность и самим предложить дополнительные опции в такси. Среди них были такие: "красивый водитель", "хорошая музыка", "телевизор в салоне", "душевный разговор", "массажное кресло".

Вот только платить за дополнительные услуги готовы лишь 31% россиян, 46% ответили, что решение "будет зависеть от их стоимости", а 23% не готовы платить за них вовсе.

По выделенке ездить дорого

Росияне также высказали свое мнение относительно существующих опций в такси. Самой популярной стала возможность выбора детского кресла — 60% опрошенных пользовались ею.

- Чаще всего "детское кресло" выбирают женщины (66%). Мужчины же предпочитают выбирать опцию "некурящий салон" (42%), - рассказали в "Ситимобил".

Еще в топе у пассажиров услуга по перевозке котика или собачки — 32% опрошенных хотя бы раз везли в такси домашнего питомца. Не пользуется спросом услуга "выделенная полоса" — всего 9% готовы платить сверх стоимости.

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