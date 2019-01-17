Елки, вино и санки: что забывали в такси во время новогодних праздников

Спешка, новогодняя суета и забытые вещи в такси. В "Яндекс.Такси" изучили, что водителям пришлось возвращать своим пассажирам во время новогодних праздников (в период с середины декабря 2018 года до конца январских каникул 2019 года).

- Не только традиционные шапки, варежки и мобильные телефоны. Пользователи оставили в машинах 18 елок, 28 санок, 11 пар коньков и 1 банку красной икры, - рассказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Вообще в компании говорят, что таксисты круглый год возвращают пассажирам забытые вещи. Как это сделать быстро?

- Самый быстрый способ вернуть вещь — позвонить водителю, который вас вез. Его номер телефона можно найти в течение суток после поездки — зайдите в меню приложения, а затем в "историю поездок", - посоветовали в "Яндекс.Такси".

Также можно написать или позвонить в службу поддержки. После обращение в компании будут делать все, чтобы забытая вещь как можно скорее вернулась к хозяину.

Как правило, водителям приходится возвращать телефоны, рюкзаки, зонтики и очки. В топе забытых вещей зимой: шапки, шарфы и варежки.