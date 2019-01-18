Не женское это дело - готовить?

Наш мир определенно катится в пропасть! Современные девушки больше не стремятся выйти замуж до тридцати, родить двоих детей и научиться варить солянку. Им теперь куда интереснее заниматься бизнесом, проводить время в спа-салонах и модных выставках. А солянку пусть готовит домработница! Или муж.

Слишком дорогой маникюр, чтобы мыть посуду

Не отстают и нынешние мужчины: сегодня они гордятся не тем, что могут постоять за себя в кулачном бою или починить табурет. Их главные ценности - кубики на животе, медитация с модным тренером и очередной кредит на автомобиль.

Удивительно, но среди моих знакомых больше никто не готовит, как прежде, на всю неделю. Максимум в праздники или для гостей. Это стало немодным, что ли, и даже постыдным. Еще каких-то тридцать лет назад за слова «я не умею готовить» девушку могли назвать лентяйкой и не­умехой. Ну и главное - кто такую замуж-то возьмет? Теперь же это выглядит милым, забавным и абсолютно неопасным социальным явлением. И главное - ничуть не отпугивает мужчин! Ну в самом-то деле, к чему торчать на кухне несколько часов подряд, если неподалеку отличный ресторанчик? Или кулинария? Причем не та, советская, с лежалыми биточками, а вполне себе современная - с отличными салатами, блинчиками, пельменями ручной лепки. А ведь есть еще доставка еды из ресторанов - зашел на сайт, заполнил форму и жди заказа.

- Почему я должна тратить свое свободное время у плиты? - возмущается моя подруга Наташа. - Я, между прочим, больше мужа зарабатываю, а значит, устаю и имею право на отдых. И потом, кто сказал, что место женщины на кухне? А еще у меня слишком дорогой маникюр, чтобы мыть посуду, да и моющие средства сушат кожу...

Путь к сердцу мужчины лежит через... печень

На мое классическое «путь к сердцу мужчины лежит через желудок» Наташа хитро улыбается и называет мне как минимум пять более коротких путей: выслушивание его нытья, массаж, секс, холодное пиво, ну а если ничего не поможет, можно просто ударить в печень, и он упадет к твоим ногам. Причем бить как раз необязательно, достаточно заботливо налить ему рюмочку-другую под купленный в кулинарии пельмень. А еще, вспоминает она, все говорят, что лучшие повара - мужчины, а как дело доходит до домашней кухни - подавай им женщину.

- Можно нанять домработницу, которая стирает, убирает и готовит на всю семью, - продолжает подруга. - Вот ты бы тоже не отказалась, если б позволяли финансы! Не все ли равно мужу, кто ему готовит? Лишь бы вкусно было. Вот мой, например, не жалуется.

- Ну а что если домработница с ее набором основных женских навыков понравится твоему мужу больше? - не унимаюсь я. - Десятки голливудских актеров попались на такие уловки.

Но Наталью было уже не переубедить. Ее главным аргументом было то, что ни одна женщина не может быть одновременно и сексуальной, и хозяйственной, и хорошей матерью, да еще и зарабатывать. Вот и приходится выбирать. Она, например, выбрала работу и детей.

Кормить будут принтеры еды

Справедливости ради стоит заметить, что нынешний супруг Наташи, когда встал вопрос о домработнице, пошел на это вовсе не от избытка денег и желания идти в ногу со временем. Просто Наташа отвратительно готовит, а ему хотелось и брак сохранить, и котлет вдоволь поесть. Но надежды на то, что Наташа научится готовить, оставалось все меньше. И они решили уничтожить «кухонное рабство», наняв специально обученную женщину. Теперь и маникюр цел, и супруг сыт.

- Думаю, приготовление еды в домашних условиях просто изжило себя, - философствует Наташа. - Как детская игра в резиночки, как октябрьские демонстрации и просмотр фильмов на видеокассетах. Готовка сегодня скорее хобби, чем необходимость. И потом, через каких-то пару лет в продаже появятся специальные принтеры еды. Нажимаешь на кнопку и - оп! - на твоей тарелке свежая пицца или морковный фреш. Прогресс, ничего не поделаешь.

Нас заменят роботами?

На минуту я представила, как после принтера еды в домах появятся и роботизированные жены, а значит, нам, живым, капризным и строптивым женщинам, совсем не останется места в этом мире! Что же получается, сегодня мы перестанем готовить для мужа, а завтра - разговаривать с ним и даже заниматься сексом? Ну уж нет, такой прогресс меня совсем не устраивает.

Ведь если разобраться, все эти женские заботы и делают нас такими нежными, хрупкими. И если оба супруга будут заниматься бизнесом, заботиться о финансах, кто же тогда будет выполнять роль женщины в семье? Кто будет создавать уют в доме, наполнять его ароматом свежего печенья и делать заготовки на зиму? Или все это уже не важно?

В общем, не знаю, как вы, дорогие читатели, а у меня сегодня на ужин паста болоньезе, салат (собственноручно приготовленный) и задушевные беседы у телевизора. А вы все еще готовите сами?