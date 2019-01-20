Жозе Моуриньо рассказал, как прятался в ящике с грязным бельем футболистов "Челси"

Недавно покинувший "Манчестер Юнайтед" португальский тренер Жозе Моуриньо поведал про эпизод, который случился в 2005 году во время четвертьфинальной игры Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии". Моуриньо тогда получил дисквалификацию на 2 игры с немецким клубом. Однако необходимо было дать установку команде, что запрещено правилами. И тогда было решено пойти на хитрость - спрятаться в раздевалке до приезда команды. В ящике для белья.

- Мне нужно было находиться рядом с игроками, и мне это удалось. Я пришёл в раздевалку днём, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел, но проблема заключалась в том, чтобы потом незаметно выйти из раздевалки, - говорит Моуриньо в интервью beIN Sports.

Проблему выхода из раздевалки без "палева" удалось решить.

- Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в «Челси» за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти, - продолжает португалец.

И чтобы никто не увидел главного тренера "Челси", пришлось закрыть крышку ящика для белья. Когда ее открыли в "безопасной зоне", то Моуриньо смог наконец-то вдохнуть свежего воздуха.

В первой игре в Лондоне "Челси" у себя в итоге выиграл 4:2, но проиграл в Мюнхене. Но запаса первой встречи хватило для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов. И надо сказать, что до недавнего времени этот эпизод считался байкой и Жозе ни разу не сознавался в своей хитрости. Теперь же одной тайной у португальца стало меньше.