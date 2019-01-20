В Италии женщина убила супругу своего бывшего любовника и сожгла ее тело

Обугленный труп 43-летней итальянки был найден в пятницу 18 января среди виноградных полей, в зоне спуманте Франчакорта, неподалеку от «золотых ворот» одной из самых дорогих итальянских виноделен «Bellavista». Утром там проезжал велосипедист и увидел чудовищную картину. Он тут же вызвал полицию.

Было понятно, что это труп женщины, но идентифицировать ее представлялось затруднительным. После осмотра медиков было установлено, что ее сначала убили чем-то тяжелым, а потом подожгли. В быстром раскрытии дела помогло обручальное кольцо, которое сохранилось на руке у женщины. На обратной стороне кольца было написано имя мужа — Стефано дель Белло и дата их свадьбы — 2002 год. А на странице мужа в Фейсбуке уже с вечера четверга висела запись, что пропала жена, не вернулась с работы и не отвечает на звонки. Мужа вызвали на опознание и он сразу же ее узнал.

Вскоре по подозрению в убийстве была задержана его бывшая любовница — 44-летняя Кристина Алессандри из города Горлаго в провинции Бергамо. Ее допрашивали около пяти часов, были версии, что она подослала какого-то киллера к жене бывшего любовника, не верилось никому, что женщина способна такое совершить с другой женщиной.

Но на допросе Кристина созналась: «Это я убила ее. Я не хотела убивать, я хотела только поговорить и прояснить ситуацию, а потом мы поругались и как-то само собой вышло. Это несчастный случай».

После восьми лет помолвки и восьми лет брака, имея семилетнюю дочь, Стефания и Стефано решили развестисьФото: facebook.com

Стефания оказалась в доме у Кристины под предлогом вечеринки, та пригласила ее в гости. А в доме увела в гараж и там все произошло. Затем она положила труп в машину и отвезла в деревню Эрбуско подальше от своего городка и выбросила среди виноградных полей. Она при этом отрицает, что поджигала тело своей жертвы. Однако, по предварительному заключению полиции, поджог трупа произошел именно там, среди виноградников.

Предыстория этой трагедии такова. После восьми лет помолвки и восьми лет брака, имея семилетнюю дочь, Стефания и Стефано решили развестись. Стефано уехал жить на другую квартиру, но чтобы дочь не догадалась и чтобы не травмировать ее, днем он приезжал домой. Для дочери супруги продолжали разыгрывать спектакль про счастливую семью. А на ночь он уезжал спать в холостяцкую берлогу. В этот период «свободы» он встретил Кристину, с которой у него завязался мимолетный роман. Точнее, видимо, он был мимолетным увлечением для него, но не для нее. Спустя какое-то время Стефано и Стефания все же решили попробовать начать все сначала. Казалось, что в их отношения вернулась прежняя страсть и что семейный кризис преодолен. Они снова стали жить вместе. И даже скрепили свое решение взаимными татуировками. Он написал на своем теле «Свободны совершать ошибки, свободны начинать все сначала». А Стефания вытатуировала английское слово «Believe» - верить, доверять.

С Кристиной для него все давно было закончено, и казалось, что она согласилась с этим. А потом случилось это страшное преступление.

Сейчас убитый горем муж выставил в своем фейсбуке семейные фотографии, где они были счастливы все втроем, красавица жена и дочка в его объятиях, без слов. Вместо него слова написали сотни друзей и тех, кто пришли на его страницу из любопытства, узнав об этой истории из прессы. Есть и такие, которые начали выяснять, почему убийца его жены по прежнему числится у него в списке друзей, и так далее. Но в основном пишут слова поддержки и выражают соболезнования, впрочем, страдания и чувство вины этого мужчины сейчас мало кто способен понять и разделить.