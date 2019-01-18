2019-01-18T12:26:46+03:00
Политика

Путин дал Арктике своего замминистра

Создавать отдельное "арктическое министерство" в России не будут
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Кремле. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Кремле. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом обратил внимание на то, что при всей важности Арктики для развития страны в правительстве сейчас нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности.

- У меня есть предложение дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики, - сказал Медведев. - Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны. Я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики.

- То есть вы считаете – я знаю, что такие предложения тоже были – нецелесообразным создание отдельного федерального органа? - уточнил Путин.

- Нужно экономить управленческие и, естественно, финансовые ресурсы, - подтвердил премьер. - Но самое главное, что министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать.

- И внимание сосредоточить на этих проблемах, имея в виду важность этого региона, - согласился президент.

- Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону, - добавил Медведев.

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