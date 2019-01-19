2019-01-19T00:12:47+03:00
В мире

Pornhub сообщает о росте количества зрителей на фоне закрытия правительства США

Особый интерес к порнографии наблюдается у американок
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Крупнейший порносайт в мире Pornhub сообщил о резком увеличении посещаемости на фоне политической нестабильности в США.Крупнейший порносайт в мире Pornhub сообщил о резком увеличении посещаемости на фоне политической нестабильности в США.Фото: EAST NEWS
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Как известно, работа американского правительства была приостановлена в конце декабря прошлого года из-за конфликта между Дональдом Трампом и демократами. Последние протестуют против того, чтобы тратить почти шесть миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В результате так называемого «шатдауна», часть госучреждений в США прекратили работу, а сотни тысяч госслужащих сидят дома без зарплат.

Однако есть и те, кто от всего этого только выиграл. Как передает американский телеканал Fox News, крупнейший порносайт в мире Pornhub сообщил о резком увеличении посещаемости на фоне политической нестабильности. Мол у американцев нынче появилось много свободного времени, денег нет, а развлечений хочется. Вот и расслабляются, как могут.

НЕБЫВАЛЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Команда сайта проанализировала данные с 7 по 11 января, и обнаружила, что у Pornhub не только увеличился трафик (на целых шесть процентов), но и количество часов, которые люди тратят на порнографию», - сообщают журналисты Fox News.

«В одном только Вашингтоне время просмотра порно роликов увеличился в среднем на 6,32 процента. При этом наибольший интерес к сайту для взрослых наблюдается у женщин - в этой области трафик вырос аж на 12 процентов». Объясняется это видимо тем, что мужчины и работая находят время на просмотр «горячих» видео.

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