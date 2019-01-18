Новая литературная премия "Поэзия" открыла сезон

Весь прошлый год поэты и литераторы, причастные к поэзии, очень переживали по поводу закрытия премии "Поэт" - одной из самых авторитетных поэтических наград. "Поэт" выдавалась с 2005 года по совокупности заслуг и ее лауреатами становились Александр Кушнер, Евгений Евтушенко и Максим Амелин, ставший последним награжденным.

В СМИ просачивалась информация, что вместо почившего "Поэта" будет организована молодежная премия "Поэзия", которую будут продвигать среди молодежи.

18 января стало известно, что премия "Поэзия" действительно существует и первого марта объявит о начале приема заявок от номинаторов.

Награда будет вручаться ежегодно по трем номинациям: "Стихотворение года", "Поэтический перевод" и "Критика".

Приз победителям в номинации "Стихотворение года" составит 300 000 рублей, в остальных номинациях - по двести тысяч.

Премия «Поэзия» учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» в 2018 году. Организатором выступает Автономная некоммерческая организация содействия современной поэзии «Поэзия» (сокращенное наименование АНО «Поэзия»).

Информация о порядке проведения Премии «Поэзия», в том числе условия и сроки ее проведения, требования, предъявляемые к произведениям-соискателям Премии «Поэзия» и к номинаторам, порядок участия в Премии «Поэзия» публикуется на сайте Премии «Поэзия».