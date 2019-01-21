Валерий Карпин: Опять все для «Зенита»!

Все сборы футбольных клубов похожи. Забыто все, что рвало душу в первой части чемпионата, впереди все должно быть неплохо, игроки и тренеры успели отдохнуть на Мальдивах и Сейшелах. И вот ходят они с обеда на тренировку и обратно походной неторопливой, солидной, спокойной…

Именно так вошли на общую пресс-конференцию «Фонбет-Кубок «Матч-Премьер» Олег Кононов («Спартак»), Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив») и Валерий Карпин («Ростов»). Россйские тренеры не любят (или успешно делают вид, что не любят) общаться с прессой. У каждого свои приемы как сделать так, чтобы ничего лишнего не сказать. А лучше совсем ничего не сказать. Поэтому это уникальное собрание должно было дать ответ – как они справятся с доброжелательным приемом со стороны соскучившихся по футболу журналистов. В Катаре их собралось рекордное количество для товарищеского турнира – больше 40 человек.

Главные тренеры команд-участниц турнира на пресс-конференции. Фото предоставлено организаторами

Сначала хорошие слова сказал Гавриил Гордеев, руководитель канала «Матч-Премьер», потом Евгений Савин, занимающийся маркетинтом РПЛ. Потом слово передали Валерию Карпину, который тут же разрушил всю идиллию:

- А что говорить? Давай сразу вопросы.

Всех спас опытный Юрий Семин, Он сказал, как все тут хорошо. Кононов поддержал, только, мол, давайте в России такие матчи проводить. Семак напомнил, что «Зенит» часто на этих полях в Катаре тренируется, и все было бы идеально, если бы не сложность найти достойных спарринг-партнеров. Теперь приехали сильные клубы и все стало идеально.

- Ну вот, опять все для «Зенита» сделали, - пошутил Валерий Карпин. Но никто не засмеялся. Шутить в нашем футболе любят, всегда и во всем ищут скрытый смысл. А есть, нет, этот самый смысл, дело темное…

На вопрос корреспондента «КП» хотят ли команды выиграть этот турнир, правдоруб Карпин сказал, что такой цели не ставит.

- Это не то что контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные.

Честность наставника «Ростова» вновь смягчил Юрий Павлович:

- Конечно, задача победить не ставится, но мы же спортсмены. Когда начинается матч все равно хочется выиграть.

Главный тренер столичного "Локо" Юрий Семин. Фото предоставлено организаторами

Кононов и Семак подтвердили, что в таких условиях говорить об игре на результат не приходится, и что платить высокую цену за победу команды не готовы.

Наставник "Зенита" Сергей Семак. Фото предоставлено организаторами

Стоит ли после этих слов смотреть турнир? Конечно! Для начала – тренеры всегда лукавят, любая победа командам так ли иначе приятна. Посмотреть клубы в дремучее межсезонье, когда до возвращения чемпионата России вечность (он вернется 3 марта), отличная отдушина для болельщиков. Ну а сплетен и разговоров эти матчи наверняка подарят множество.

Расписание матчей турнира

21 января 20:00 «Спартак» — «Ростов»

22 января 20:00 «Зенит» — «Локомотив»

25 января 18:00 «Зенит» — «Спартак»

21:00 «Ростов» — «Локомотив»

28 января 20:00 «Ростов» — «Зенит»

29 января 20:00 «Спартак» — «Локомотив»