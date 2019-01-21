2019-01-21T20:23:24+03:00
Спорт

Валерий Карпин: Опять все для «Зенита»!

Никто не засмеялся, хотя тренер «Ростова» пошутил
Павел САДКОВ
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото предоставлено организаторамиГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото предоставлено организаторами
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Все сборы футбольных клубов похожи. Забыто все, что рвало душу в первой части чемпионата, впереди все должно быть неплохо, игроки и тренеры успели отдохнуть на Мальдивах и Сейшелах. И вот ходят они с обеда на тренировку и обратно походной неторопливой, солидной, спокойной…

Именно так вошли на общую пресс-конференцию «Фонбет-Кубок «Матч-Премьер» Олег Кононов («Спартак»), Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив») и Валерий Карпин («Ростов»). Россйские тренеры не любят (или успешно делают вид, что не любят) общаться с прессой. У каждого свои приемы как сделать так, чтобы ничего лишнего не сказать. А лучше совсем ничего не сказать. Поэтому это уникальное собрание должно было дать ответ – как они справятся с доброжелательным приемом со стороны соскучившихся по футболу журналистов. В Катаре их собралось рекордное количество для товарищеского турнира – больше 40 человек.

Главные тренеры команд-участниц турнира на пресс-конференции. Фото предоставлено организаторами

Главные тренеры команд-участниц турнира на пресс-конференции. Фото предоставлено организаторами

Сначала хорошие слова сказал Гавриил Гордеев, руководитель канала «Матч-Премьер», потом Евгений Савин, занимающийся маркетинтом РПЛ. Потом слово передали Валерию Карпину, который тут же разрушил всю идиллию:

- А что говорить? Давай сразу вопросы.

Всех спас опытный Юрий Семин, Он сказал, как все тут хорошо. Кононов поддержал, только, мол, давайте в России такие матчи проводить. Семак напомнил, что «Зенит» часто на этих полях в Катаре тренируется, и все было бы идеально, если бы не сложность найти достойных спарринг-партнеров. Теперь приехали сильные клубы и все стало идеально.

- Ну вот, опять все для «Зенита» сделали, - пошутил Валерий Карпин. Но никто не засмеялся. Шутить в нашем футболе любят, всегда и во всем ищут скрытый смысл. А есть, нет, этот самый смысл, дело темное…

На вопрос корреспондента «КП» хотят ли команды выиграть этот турнир, правдоруб Карпин сказал, что такой цели не ставит.

- Это не то что контрольные матчи, не товарищеские, а тренировочные.

Честность наставника «Ростова» вновь смягчил Юрий Павлович:

- Конечно, задача победить не ставится, но мы же спортсмены. Когда начинается матч все равно хочется выиграть.

Главный тренер столичного "Локо" Юрий Семин. Фото предоставлено организаторами

Главный тренер столичного "Локо" Юрий Семин. Фото предоставлено организаторами

Кононов и Семак подтвердили, что в таких условиях говорить об игре на результат не приходится, и что платить высокую цену за победу команды не готовы.

Наставник "Зенита" Сергей Семак. Фото предоставлено организаторами

Наставник "Зенита" Сергей Семак. Фото предоставлено организаторами

Стоит ли после этих слов смотреть турнир? Конечно! Для начала – тренеры всегда лукавят, любая победа командам так ли иначе приятна. Посмотреть клубы в дремучее межсезонье, когда до возвращения чемпионата России вечность (он вернется 3 марта), отличная отдушина для болельщиков. Ну а сплетен и разговоров эти матчи наверняка подарят множество.

Расписание матчей турнира

21 января 20:00 «Спартак» — «Ростов»

22 января 20:00 «Зенит» — «Локомотив»

25 января 18:00 «Зенит» — «Спартак»

21:00 «Ростов» — «Локомотив»

28 января 20:00 «Ростов» — «Зенит»

29 января 20:00 «Спартак» — «Локомотив»

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