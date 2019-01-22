Лом, вирус-вымогатель и левый вайфай

Банкоматы

В 2018 году появился новый способ взлома банкоматов. Злоумышленники открывали их ломом или топором. Чтобы добраться до кассеты, где лежат деньги, лом и даже болгарка уже не помогут. Зато в доступе оказывается компьютер с кучей проводов. Преступники подключались к этому устройству и крали данные карт, которые клиенты банка ранее вставляли в этот банкомат. Эти данные могли держать день, месяц, полгода. А потом в один день снимали все.

Увы, защититься тут невозможно. Единственное - если вы вдруг узнали, что банкомат, которым вы пользуетесь, взломали подобным способом, надо срочно перевыпустить в банке карту.

Преступники по-прежнему используют старый метод - скиммеры (накладки на клавиатуру и картоприемник, которые считывают информацию с карт и запоминают ПИН-код). Единственный способ избежать такого ограбления - подходя к банкомату, посмотреть внимательно, нет ли на нем каких-то необычных, отличающихся по цвету, внешнему виду накладок. Если есть, лучше им не пользоваться.

Покупки в интернете

Современные банки для подтверждения покупки онлайн присылают еще СМС с кодом. Преступники и тут нашли выход! В последнее время программы, которые раньше заползали в компьютеры и запоминали номера карт, перебрались на телефоны, в первую очередь на операционной системе Android. Они видят и приходящие СМС. А это уже сильно упрощает доступ к вашим персональным данным.

Поклонникам Apple приготовиться

Вирусу намного сложнее попасть на iPhone. Но для яблочных девайсов придумали другую фишку. Их проще заблокировать. А чтобы разблокировать, пользователю предлагают заплатить. Где-то когда-то этот пользователь получил сообщение, которое запросило у него пароль от Apple ID. В iPhone есть кнопочка «Я потерял телефон». Злоумышленники удаленно нажимают на эту кнопку - и все, вы на крючке.

Не ходите по «прикольным» ссылкам

В последнее время огромное количество людей стали получать эсэмэски или сообщения в чатах якобы от друзей (на самом деле их аккаунт взломали): «Ой, смотри, какая смешная фотография тебя». Или: «Как ты на этой фотографии умудрился такое сделать?» А дальше не фото, а ссылка. Кликаешь на ссылку - скачиваешь программу. И все данные, хранящиеся в телефоне, улетают в неизвестном направлении.

Кстати, бывают вроде бы и здравые предложения: например, сайт говорит, что у вас засилье вирусов, и предлагает поставить антивирус. На самом деле это все из той же оперы.

Тонкости Wi-Fi

Есть такие специальные приложения, которые называются VPN или программы для безопасного соединения. Когда мы подсоединяемся в неизвестном месте, эта программка все, что вы будете передавать, зашифрует. И злоумышленник, даже перехватив сигнал, данных не получит. Если вы часто подключаетесь к Wi-Fi в незнакомых местах, такая программа нужна постоянно. Тревожный звонок - ваш браузер или соцсеть при подключении к Wi-Fi неожиданно спросит у вас имя пользователя и пароль. Как только вы его ввели - считайте, что вы открыли все закрома.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАЖНО

Три правила безопасности в поездках

- Отправляясь в поездку, обновите все программы на всех устройствах, которые вы берете с собой. В обновлениях обычно есть «заплатки», которые закрывают дыры в системе. А вот в поездке, подключаясь к неизвестному источнику в интернете, ничего обновлять не стоит. Даже если вас настоятельно об этом попросят: мол, в нашем кафе вход только через такой-то браузер.

- На устройстве должны быть дополнительные защитные программы: антивирусы, VPN, файрволы.

- И главное - нужно всегда помнить: интернет-мошенники пойдут на все, чтобы вы отключили защиту, чтобы выложили свои данные. Включайте голову, здоровый скепсис. Не ведитесь на сообщения о выигрыше, на предложения загрузить новый браузер. Не нужно думать, что раз вы приехали в продвинутую страну, значит, местная лотерея самая честная в мире. Ничего подобного!