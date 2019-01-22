2019-01-22T10:00:41+03:00
Общество

Чуть-чуть до весны

Как зима создает Россию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
В 9 из 10 стран мира их обитатель зимой просто живет, русский человек - зиму преодолеваетВ 9 из 10 стран мира их обитатель зимой просто живет, русский человек - зиму преодолеваетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Зимой особенно очевидно, что история России - это ее география. Что русского русским делают климат и расстояния.

В 9 из 10 стран мира их обитатель зимой просто живет, русский человек - зиму преодолевает.

От двери до метро, от дома до школы, от автобуса до крыльца, от Новосибирска до Екатеринбурга, от Волги до Енисея.

Перебежка, вылазка, рейд, марш-бросок.

Холодно, снег с неба и под ногами, все время темно. Проснулся - темно, засыпаешь - темно. Днем облака чуть посветлели и на этом все. Замело, не проехать, не чистят, почистили, через сутки снова замело. Снова темно.

То, что у нас зимой называют прогулкой, Амундсен называл экспедицией.

Фельдмаршал Депрессия тут с любым агрессором справится и без генерала Мороза.

Тех, кто захочет нас завоевать, надо предварительно запускать на экскурсию. Возить, показывать, смотреть в глаза: оно вам надо?

Вы мошку летом в красноярской тайге видели? Руку из рукавицы на Ямале зимой на минуту вынимали? На волжском ветру в декабре останавливались ненадолго?

Давать читать мемуары на французском и немецком.

Нужен он вам, этот наш газ, такой ценой?

Победить русских могут только те, у кого погода еще хуже. Монголы, например. Вы были зимой в монгольской степи? Есть мнение, что монголов оттуда погнал не Чингизхан, а климат.

Дикобразу понятно, что не выживет тут парень из Алабамы. Не захочет выживать.

Только в формате оккупационного режима, но и тот у нас не приживается.

Мерзнет, болеет, партизаны само собой.

В декабре в Питере солнца было 84 минуты. Даже не полтора часа за месяц - что ты на это скажешь, Илон Маск, уроженец Претории, обитатель Силиконовой долины?

А мы живем, преодолеваем, поднимаем воротник, натягиваем капюшон, стискиваем зубы.

У нас купаться в проруби на Крещение считается скучно, если нет крещенских морозов.

Ждем весны.

С ноября по апрель страна живет тем, что ждет весны. Вот будет весна и тогда...

Про это песни - "когда весна придет, не знаю" и "за той стеной, стоит апрель", про это поговорки "день прибавился на воробьиный скок". Спроси парня с Ямайки - сколько у вас световой день? - он просто не поймет вопроса, а мы рады прибавке на минуту.

Считаем дни: скоро солнцеворот, вот и Новый год, два месяца всего до весны, февраль пережить и все.

У нас весна уже праздник. Ничего не случилось, просто потеплело. Просто можно выйти на улицу, простоять час и не умереть. По этому случаю ликование, гулянья, блины, Масленица.

Чуть-чуть осталось до весны, февраль пережить и все.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
«На моих глазах насиловали заключенных лопатой»: Фотограф Лошагин рассказал, как платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность»
Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены-фотомодели, раскрыл жуткие тайны ИК-54 [видео, эксклюзив "КП"]
Новости 24
На юге Индонезии за сутки произошло два землетрясения
ЦБ утвердил план санации Московского индустриального банка
Более 70% японцев не верят в успех переговоров о мирном договоре с РФ
В Москве из-за пожара эвакуировали студентов общежития РГСУ
К 2036 году в России будет проживать 153,2 млн человек
Спасательную операцию у горящих кораблей в Черном море свернули
Названа вероятная причина пожара на судах в Керченском проливе
Мэй отменит сбор для граждан ЕС, пожелавших остаться в Британии после Brexit
Диана Шурыгина впервые за три года встретилась со своим обидчиком
Трамп объяснил, почему замедлился рост ВВП Китая: из-за «торговой войны» с США
Депутат Рады указал на "позорный провал" политики киевских властей
Генпрокурор Украины назвал Тимошенко летящей и опасной пулей
Чубайс сдался в споре с Захаровой о бедности россиян
Бывший помощник Трампа Джон Келли ненавидел свою работу
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой республики
Военный, который пытался убить Брежнева, впервые за 50 лет рассказал, что ему помешало
Опрос показал, что 73% немцев поддерживают проект "Северный поток-2"
Погода в Москве на 22 января 2019 года: в столицу вернулись морозы
В Госдуме предложили ввести невозвратные билеты на поездки в плацкарте
Пушков сомневается, что Киев согласится на условия Москвы по транзиту газа
Человек, который спас Брежнева, рассказал подробности покушения на генсека в 1969 году
Генпрокурор Украины заявил, что готов снова сесть в тюрьму
В Киеве назвали «мелкой местью» исключение Украины из комитета ПАСЕ, отвечающего за отмену антироссийских санкций
На 59-м км МКАД перевернулся грузовик
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике превысило 90 человек
Внешний долг России за год снизился на 12,4%
Умер французский актер Франсуа Перро