Чуть-чуть до весны

Зимой особенно очевидно, что история России - это ее география. Что русского русским делают климат и расстояния.

В 9 из 10 стран мира их обитатель зимой просто живет, русский человек - зиму преодолевает.

От двери до метро, от дома до школы, от автобуса до крыльца, от Новосибирска до Екатеринбурга, от Волги до Енисея.

Перебежка, вылазка, рейд, марш-бросок.

Холодно, снег с неба и под ногами, все время темно. Проснулся - темно, засыпаешь - темно. Днем облака чуть посветлели и на этом все. Замело, не проехать, не чистят, почистили, через сутки снова замело. Снова темно.

То, что у нас зимой называют прогулкой, Амундсен называл экспедицией.

Фельдмаршал Депрессия тут с любым агрессором справится и без генерала Мороза.

Тех, кто захочет нас завоевать, надо предварительно запускать на экскурсию. Возить, показывать, смотреть в глаза: оно вам надо?

Вы мошку летом в красноярской тайге видели? Руку из рукавицы на Ямале зимой на минуту вынимали? На волжском ветру в декабре останавливались ненадолго?

Давать читать мемуары на французском и немецком.

Нужен он вам, этот наш газ, такой ценой?

Победить русских могут только те, у кого погода еще хуже. Монголы, например. Вы были зимой в монгольской степи? Есть мнение, что монголов оттуда погнал не Чингизхан, а климат.

Дикобразу понятно, что не выживет тут парень из Алабамы. Не захочет выживать.

Только в формате оккупационного режима, но и тот у нас не приживается.

Мерзнет, болеет, партизаны само собой.

В декабре в Питере солнца было 84 минуты. Даже не полтора часа за месяц - что ты на это скажешь, Илон Маск, уроженец Претории, обитатель Силиконовой долины?

А мы живем, преодолеваем, поднимаем воротник, натягиваем капюшон, стискиваем зубы.

У нас купаться в проруби на Крещение считается скучно, если нет крещенских морозов.

Ждем весны.

С ноября по апрель страна живет тем, что ждет весны. Вот будет весна и тогда...

Про это песни - "когда весна придет, не знаю" и "за той стеной, стоит апрель", про это поговорки "день прибавился на воробьиный скок". Спроси парня с Ямайки - сколько у вас световой день? - он просто не поймет вопроса, а мы рады прибавке на минуту.

Считаем дни: скоро солнцеворот, вот и Новый год, два месяца всего до весны, февраль пережить и все.

У нас весна уже праздник. Ничего не случилось, просто потеплело. Просто можно выйти на улицу, простоять час и не умереть. По этому случаю ликование, гулянья, блины, Масленица.

Чуть-чуть осталось до весны, февраль пережить и все.