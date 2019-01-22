В Киеве открыли мемориальную доску Петлюре

В минувший понедельник в центре Киева была торжественно открыта мемориальная доска лидеру украинских националистов, главному атаману войск УНР, главе украинской директории Симону Петлюре. На улице его имени. Что для нынешней Украины вполне закономерно.

- Республика Петлюры запомнилась самым кровавым преследованием евреев до холокоста. Считается, что за недолгое существование УНР состоялось 1300 погромов, в ходе которых были убиты десятки тысяч евреев, - написал на своей странице в «Фейсбуке» глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Его изумление можно было бы понять, если бы не тот факт, что Долинский достаточно терпимо реагирует на неонацистские выходки украинских националистов и в целом поддерживает нынешнюю политику Украины. Для которых возвеличивание Петлюры столь же закономерно и логично, как и героизация Бандеры, Шухевича и иже с ними.

Собственно говоря, Симон Петлюра, уступивший часть Украины Польше, был убит в Париже, где он в конце концов осел, после того, как бежал из Киева от большевиков и Красной армии, еврейским активистом Самуилом Шварцбардом, показавшим на суде, что он отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине, в ходе которых погибло более 50 тысяч человек. Кстати, французским судом присяжных Шварцбард был полностью оправдан.

Примечательно, что в день установки мемориальной доски Петлюре в Киеве занимающий пост президента Украины Петр Порошенко находился с визитом в Израиле, во время которого посетил мемориальный комплекс Холокоста «Яд-Вашем» и написал после этого на своей странице в соцсети: «Украина также хранит память жертв Холокоста, как и миллионов украинцев, погибших во время Голодомора».

Наверное, на евреев-жертв петлюровских погромов это не распространяется.