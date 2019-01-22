"Я вернулась из будущего и знаю кто выиграет". Фигуристка Туктамышева назвала победителя чемпионата Европы в Минске

21-летняя Елизавета Туктамышева, которая в этом сезоне снова привлекла внимание к себе отличными результатами, пропускает чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир стартует 23 января в Минске и за сборную России там выступят три фигуристки. В этом трио не нашлось места для Лизы, которая накануне важного для отбора чемпионата России в Саранске в декабре попала в больницу с воспалением легких.

Тем не менее, за сутки до первого выхода на лед в Минске российских фигуристок, Туктамышева написала у себя в соцсетях:

- Я вернулась из будущего и знаю кто выиграет чемпионат Европы-2019! Готовы слушать? Это была русская девчонка, которой еще нет и 19 лет даже - интригующе пишет у себя в "Инстаграме" Елизавета Туктамышева.

- В этом сезоне стояла на втором месте на этапе или финале гран-при и была в шестерке на чемпионате России, - спокойно продолжает повествование Лиза, пока вдруг не заявит:

- Ну, вы уже, конечно, догадались кто это. Чтобы было легче, я открою вам три последние буквы ее фамилии: ова!

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 за сборную России выступают три российские спортсменки - Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Им всем троим еще и нет 19 лет.