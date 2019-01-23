Борющийся с раком актер сериала "Воронины" попросил о помощи

Актер и телеведущий Павел Любимцев попросил материальной помощи. Он оказался в долгах из-за племянника, у которого диагностировали лейкоз. Знаменитость помогает родственику справиться с недугом, оплачивая лечение молодого человека.

Павел Любимцев вот уже три года борется с онкологией. На своей странице в Facebook актер рассказал о том, что страшный диагноз врачи поставили его племяннику в 2016 году.

"Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к Вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он - круглый сирота, и его некому поддерживать. Я стал его поддерживать материально в начале 2016-го. Тогда мне казалось, что я состоятельный человек. Я даже шутил, что "сказочно богат"... Прошли три года и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах", - начал свою исповедь артист.

Но это не самое страшное, продолжил Любимцев. По его словам, 24-летнего племянника продолжают лечить - врачи надеются его спасти. "Однако, нынешняя наша медицина не работает без денег. Нет денег - нет и лечения. А деньги огромные: сотни тысяч рублей!, - констатировал телеведущий. - Помогите! Я просто погибаю...".

Павел Любимцев советский и российский актер, теле- и радиоведущий. На его счету около 30 ролей в кино, в том числе роли в сериалах "Воронины" и "Закон и порядок".