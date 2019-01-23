И такое у нас каждый день - то кабан прибежит, то олень

Я придумал новую поговорку. Не так страшен черт, как о нем пишут блогеры. Ибо каждый раз, проверяя их информацию, натыкаешься на кучу несоответствий. Как в том анекдоте про Рабиновича, который выиграл миллион в лотерею. Только, как выяснилось, не Рабинович, а Иванов. И не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл.

В одном из пабликов мне попалась заметка о бывшем контактном зоопарке в селе Левково Пушкинского района. Ее автор в красках описывает тяжелейшие, невыносимые условия, в которых по воле злого рока оказались десятки диких животных. А, в частности, кабаны и олени. Были времена, когда за ними присматривал хозяин местной гостиницы, но потом спустил с молотка все имущество и уехал жить в Азию. Копытные горемыки остались жить без присмотра в лесу. На огороженной территории площадью 10 гектар. И нет им, несчастным и голодным, покоя.

Я, конечно, всплакнул втихаря. И на следующий день сидел уже в 317-м автобусе «Москва-Красноармейск» с морковкой и яблоками в рюкзаке.

СВИНЮШКИ, ВЫ ГДЕ?

За окошком - пушкинская погода. Мороз минус пятнадцать и солнышко.

В районе села Левково я оказался в заснеженом поле и пошлепал по обочине километра два пешком. В ту сторону, где над косыми крышами струился дымок. Этакая русская красота.

В селе, как ни странно, наряду со старенькими избушками много особняков. А что, до столицы - всего час езды по Ярославке (без пробок быстрее). А тут тебе и огородик, и речушка с окуньками, и крыжовник с клубникой.

Когда-то здесь и, правда, был отель «Астория-1». А при нем контактный зоопарк - с кроликами, оленями, кабанами, павлинами, лошадьми.

Животинки выстроились вдоль забора в ожидании угощения.Фото: Павел КЛОКОВ

- Второй поворот налево, - кивает мне местный житель, вышедший во двор покурить. - Потом напрямки.

Минут через пятнадцать я добрался до окраины села и уткнулся в металлический забор, окаймленный колючей проволокой. За ним между деревьями сигали огромные волосатые кабаны. Они мне напомнили спортсменов сумо, которые перебрали со спиртным и, чтобы не замерзнуть, решили порезвиться. Они вставали на два задних копыта. Хрюкали и хрипели. Валялись на боку. Крутились вокруг собственной оси.

В общем, на умирающих эти животинки были похожи меньше всего.

За ними - поодаль - стояли грациозные олени и интеллигентно, без вызова смотрели в мою сторону. Я бросил через прутья морковь с яблоками и стал наблюдать, как их уничтожают кабанчики.

В скором времени к забору подъехала машина, из которой вышла целая семья. В руках у папы был мешок с овощами.

- Для нас это уже традиция, - рассказал он. - Особенно зимой. Летом-то их вообще можно не подкармливать. Сами корешков нароют. Хотя именно летом людей больше всего. Дачный сезон.

Рядом с бывшим отелем сейчас идет стройка. А животных подкармливают местные жители.Фото: Павел КЛОКОВ

Пока мы стояли, там, за забором, произошел лесной переворот. Олени прогнали кабанов от кормушки и тоже стали угощаться. Причем их, в отличие от буйных свинюшек, можно кормить с руки. Я видел, как это делает полуторагодовалая девочка. Если у оленихи не получается захватить морковку губами, она это делает языком.

Потом подъехала еще одна машина - из Ивантеевки. Потом еще. И еще.

С такой заботой со стороны местных жителей о фигуре кабанам точно думать не приходится. Некоторые из них даже сейчас, зимой, похожи на Пумбу из мультика. Олени постройнее.

ВСЕ СВОИМИ СИЛАМИ

Со стороны может показаться, что за животными вообще никто не присматривает. Ну кроме неравнодушных селян и их детей (вторые просто в восторге от зверюшек). На самом деле опеку над оленями и кабанами взял руководитель Пушкинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Смоляков.

- Десять лет назад хозяин «Астории-1» продал все имущество и попросил меня приглядеть за животными, - рассказал он «КП». - С тех пор эта история и продолжается. Все собственными силами. Солома, корм. Уборка мусора. Разве кому-нибудь нужно этим заниматься? В районе и так проблем хватает. А у нас в обществе состоит много пенсионеров. Вот они-то и помогают.

- А земля, на которой живут животные, чья?

- Государственная. Мы ведем за ней надзор.

На месте бывшего отеля рядышком сейчас идет стройка. Кто новый хозяин участка, неизвестно. Охранник сообщил, что через пару лет на этом месте будет дом отдыха. Разумеется, частный. «По всем остальным вопросам звоните застройщику - номер на воротах».

Местные жители то и дело подкармливают кабанчиков.Фото: Павел КЛОКОВ

Я его переписал, но вместо привычных 11 цифр в нем оказалось 12. Я вернулся к секьюрити. Но тот только рассмеялся в ответ. Мол, и, правда, чертовщина.

- Можно было бы организовать здесь экопарк, - продолжает Смоляков. - Нанять обслуживающий персонал. Да только за чьи средства? У района денег нет. А этому новому хозяину, который стройку затеял, это ни к чему. Я, конечно, делаю все, что могу. Но животные все равно ненадежно защищены. Через забор может перелезть кто-угодно. Плюс есть угроза от бездомных собак. Они собираются стаями и могут пролезть на территорию. И тупо загрызть любого кабана.

Правда, от кабанов тоже есть вред. И об этом мне рассказали жители села Левково.

- Был случай, когда они прорыли себе ход и прибежали к дому моей мамы, - улыбается продавец местного и единственного супермаркета. - Она вроде сильно не испугалась. Но приятного мало.

Еще одна жительница Светлана столкнулась с кабаном недалеко от бывшей гостиницы «Астория-1».

- Я чуть душу Богу не отдала! - побожилась девушка. - Такая туша с заплывшими глазками. Ой, даже вспоминать не могу...

При этом Светлана пришла покормить тех же кабанов и оленей. Через забор, конечно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«НУЖНЫ ПРИЮТЫ ДЛЯ КОПЫТНЫХ»

- У нас недавно хоть и приняли Закон об ответственном обращении с животными, в силу он войдет после всех поправок только через годик-другой, - сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. - А как войдет, начнут повсеместно закрывать контактные зоопарки. И куда этих животных девать? У нас приюты только для кошек и собак. А для копытных нет. В Европе тоже принимают похожие законы. Но у них есть приюты. Чтобы не платить штраф, владельцы зоопарков начнут отпускать животных на свободу. Но они уже привыкли к людям. И те же кабаны будут к ним тянуться. Выбегать на дорогу. И носиться по селам. Сдать животное в зоопарк далеко не так просто, как кажется. Там множество бумаг и бюрократии. Вообще, если в дальнейшем в этом самом Левкове захотят пристроить кабанов и оленей, пускай попробуют обратиться к нам. Что-нибудь придумаем. А пока совет жителям. Кормите животных злаковыми. Сеном. Свежими овощами и фруктами. Но ни в коем случае не хлебом. От него колики, заворот кишок и даже гибель.