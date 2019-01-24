2019-01-24T14:56:39+03:00
Экономика

Неужели мы стали жить лучше: у россиян появилось больше «свободных денег»

В среднем за год «накапало» на 24 тысячи рублей
Елена АРАКЕЛЯН
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«Свободные деньги» – это разница между доходами и расходами«Свободные деньги» – это разница между доходами и расходамиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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За прошлый год количество «свободных денег» у россиян увеличилось на 20%. Такие данные привел исследовательский холдинг «Ромир».

«Свободные деньги» – это разница между доходами и расходами. То есть если вы получили зарплату, потратили и у вас в конце месяца что-то осталось, то вот это и есть те самые «свободные деньги».

По подсчетам «Ромира», в среднем за год их «накапало» на 24 тыс. руб.

Откуда, если учесть, что зарплаты не очень-то растут?

- Мощный рост количества "свободных денег" традиционно наблюдается в декабре. Вполне обычная ситуация, потому что в конце года компании делают разные выплаты сотрудникам. До конца года люди просто не успевают потратить эти средства. Вот так образуются эти «свободные деньги», – прокомментировал аналитик Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Сам «Ромир» подтверждает, что рост объема «свободных денег» - явление для конца года традиционное. Но нынешний был рекордным. 24,2 тыс. руб.- самый высокий показатель за последние десять лет. В прошлом году средний объем «свободных денег» составил 18,5 тыс. руб., а в 2009-ом всего 9 тыс. руб. Но это вовсе не значит, что россияне стали богаче. В «Ромире» считают, что люди просто стали больше экономить. Раньше наши граждане легче тратили деньги на товары не первой необходимости и развлечения - особенно под Новый год. Нынче же многие решили, что деньги гораздо больше пригодятся им после праздников.

Количество «свободных денег» у россиян

Сколько свободных денег у россиян. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сколько свободных денег у россиян.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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