Мелкий шрифт

Служебный вход магазина ставили в укор Советскому Союзу чаще, чем несоблюдение прав человека. С прилавка ничего толком было не купить. Надо было доставать - через улыбку, звонок, билеты на «Таганку», три рулона финских обоев. Через связи. Унижаться перед товароведом, дружить с завмагом, отчаяние Остапа с миллионом в чемодане.

Но! - говорили нам заглянувшие за черту. При капитализме все иначе.

Платишь деньги - получаешь услугу. Ты им доллар - они тебе вещь.

Нет дефицита, нет обмана, невидимая рука рынка на ходу душит ленивых и нечестных, покупатель так проголосует ногами, что не забалуешь.

Капитализм = искренность торгово-денежных отношений.

Чай в чайнике там неделями не покрывается плесенью, колбасы сто сортов, солнце не заходит никогда.

Одно из главных открытий удивленного советского народа - при капитализме все то же самое, только некуда жаловаться.

Нет полюса надежды. Разве что видеообращение к Путину записать через Youtube.

Абсолютный кризис доверия.

«Вам надо менять сальники, чистить воздушный фильтр и сзади еще течет. Это все будет на 43 тысячи» - говорят на автосервисе. Проверить ты это не можешь никак, хотя сомнений, что тебя разводят, никаких.

Кто посоветует хорошего стоматолога?

Зачем навыписывали столько анализов?

В газетах все выдумывают!

Фермерские продукты - что в них?

Ну не может газ так взорваться!

А вы что - не читали, когда подписывали?

Вы представляете, сколько они на этом напилили?

Сериал с основной мыслью "Все врут" стал одним из главных сериалов начала века.

В колбасе неизвестно что, в сливочном масле - пальмовое и вообще изучайте внимательно упаковку, там все есть, хоть и нечитаемым шрифтом.

Тоска по стандарту у народных масс такая, что надпись «сделано по ГОСТУ» стала брендом уровня «Кока-колы».

Сантехник Афоня продавал жильцам прокладки за три рубля. Где он сейчас? Ведь, наверняка, мог дожить до наших дней. Плачет ли он от осознания собственного ничтожества, когда ему раз в две недели звонят с требованием немедленно заменить счетчик воды?

Возмущенно жаловавшийся когда-то в партком, местком и газету "Комсомольская правда" человек остался один на один с ЖЭКом и закономерно проиграл.

Оптимистический вывод из всего этого можно сделать только один - дружба важнее любого социального строя. Даже если это дружба с завмагом.

Пессимистический - деваться некуда, придется учиться читать мелкий шрифт. Компенсировать ушедшее доверие больше нечем.