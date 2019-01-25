Минобороны рассекретило документы о «Дороге жизни»

Новые уникальные документы из архивов времен Великой Отечественной войны рассекретило Минобороны. Неудивительно, что в канун 75-летия окончания блокады Ленинграда они приоткрывают завесу над тайнами этой страницы в истории. В частности, рассказывается о роли «Дороги жизни», пролегавшей через Ладожское озеро, по которой снабжали осажденный город и эвакуировали раненых и мирное население.

Схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года Фото: Минобороны

Минобороны опубликовало само постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороге через Ладогу. Причем, в очень сжатые сроки. Военсовет дал для этого всего неделю. «Обязать эвакуационную комиссию начать с 10-го декабря 1941 года эвакуацию населения (из Ленинграда по трассе Ваганово - ст. Заборье), доведя число вывозимых людей к 20.12.1941г. до 5000 человек в сутки», - ставится в документе задача. И уже 10 декабря из блокированного города действительно пошли первые машины с детьми и женщинами. По ходу следования, поскольку зима была очень суровой, для них были организованы на маршруте пункты обогрева и питания.

Кроме того, 1 мая 1942 года было принято решение о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом. И 25 километров такой стратегической магистрали были построены в кратчайшие сроки.

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве "Дороги жизни" Фото: Минобороны

Но полным сюрпризом для интересующихся историей ВОВ и страны стали документы о переброске на Ладогу двух малых подводных лодок серии «М» («Малютка») – «М-77» и «М-79». Даже эти лодки, самые маленькие из стоящих на вооружении нашего флота, были около 40 метров в длину и поэтому переброска их к Ладоге по железной дороге потребовала немалых усилий, хотя их специально конструировали с учетом возможности такой транспортировки даже в собранном виде. «Малютки» высаживали в тыл врага диверсионные группы и встречали их по возвращении из рейдов, осуществляли разведку.

Отчёт по боевой деятельности Ладожской Военной Флотилии с 1 января по 31 декабря 1943 года Фото: Минобороны

Всего по «Дороге жизни» за время ее существования было эвакуировано около 1,3 миллиона ленинградцев, а в город поступали не только подкрепления и вооружения, но свыше 1 миллиона 615 тысяч тонн продовольствия и ценных грузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассекречено: Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о блокаде Ленинграда

Накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Министерство обороны России рассекретило уникальные документы того временно. Схемы, планы и приказы хранятся в Центральном архиве военного ведомства. В пятницу, 25 января 2019 года, стали известны подробности освобождения блокадного города (подробности)