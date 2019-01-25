В небе без пробок: Ведущие концерны мира разрабатывают свои марки аэротакси

Наши предки в начале ХХ века испытали культурный шок, когда автомобили заменили привычный гужевой транспорт и птица-тройка стала лишь литературной метафорой. Спустя 100 лет нечто подобное предстоит ощутить и нам, поскольку сейчас на наших глазах рождается новый вид транспорта - летающий автомобиль. Локомотивом в этом секторе являются глобальные международные сервисы такси. Так в частности около 70 производителей разрабатывают свои проекты воздушных такси на электрической тяге только для использования в сети Uber. Компания уже объявила, что в 2023 году откроет воздушные маршруты в Лос-Анжелесе и Далласе, а к 2020 году намерена выбрать лучшие из тестовых машин, для серийного производства. Кстати, стоимость полета будет сравнима с ценой поездки на наземном такси премиум класса. Люди с удовольствием ухватятся за это предложение, чтобы не стоять в километровых пробках. Так что до светлого будущего рукой подать. На днях свою конструкцию летающего аппарата представил «Боинг». Попробуем сравнить, чем отличаются конкурирующие модели.

1. Беспилотник «Боинга»

Боинг .

Всего 12 месяцев понадобилось дочернему предприятию «Боинга» компании Aurora Flight Sciences, чтобы пройти путь от создания концепции аппарата до первого демонстрационного полета. Видео эксперимента опубликовано 23 января в Твиттере компании. Кабина аэротакси установлена на раме, размером 9 на 8,5 метров, на этом же каркасе крепятся 8 электродвигателей. Заявленная дальность полета - 80 километров без подзарядки аккумуляторов. Вроде бы немного, но этого достаточно, чтобы добраться из одного конца мегаполиса до другого. Летающему автомобилю «Боинга» пилот не нужен. Беспилотники более эффективны с экономической точки зрения. Во-первых, потому что летчиков и так не хватает во всем мире. Во-вторых, не надо платить пилоту огромную зарплату. Кроме того, появляется еще одно место для пассажира. Непонятно только насколько безопасным будет полностью автономное такси.

2. «Рожковая люстра» от «Интел»

Volocopter VC200 от Интел .

Аппарат под названием Volocopter позиционируют не в качестве такси, а как средство персонального воздушного транспорта. Места в кабине там всего на двух человек. Разрабатывает этот проект немецкая компания E-Volo в сотрудничестве с электронным гигантом Intel. Агрегат напоминает собой огромную рожковую люстру. Только вместо светильников на раме в верхней части установлены 18 электродвигателей. Аппарат может продержаться в воздухе около часа, максимальная скорость достигает 100 км/час. На нем можно подняться на высоту до 1980 метров. Модель Volocopter VC 200 обладает парашютной системой спасения. Первый пилотируемый полет состоялся 30 марта 2016 года. Примерная стоимость дрона 350 тысяч евро.

3. Летающая «Формула-1»

Vertical Aerospace .

Основатель компании Vertical Aerospace Стивен Фицпатрик известен российской публике в качестве одного из владельцев Marussia F1 Team - русской команды «Формулы 1», лицом которой являлся шоумен и автогонщик Николай Фоменко. Кстати, бытует мнение, что прорывные технологии «Формулы 1» больше подходят для авиации, нежели для серийного производства автомобилей. Проверить эту гипотезу и решил Стивен Фицпатрик. В отличие от большинства своих конкурентов Vertical Aerospace не стали делать свое такси беспилотным, чтобы как можно скорее выйти на рынок перевозок. У «формульного» аппарата всего четыре электродвигателя, но разработчики уверяют, что он сможет покрыть 800 км на скорости 80 километров в час.

4. Китайский «воздушный змей»

Китайский Ehang 184.

Там, где речь идет о высоких технологиях, без инженеров из Поднебесной не обойтись. Они создали дрон-такси Ehang 184, выполненный в одноместном и двухместном варианте. Вы, наверное, подумали, что это шутка - одноместное такси? Ничего подобного! Летательному устройству пилот не нужен. Пассажир садится в кабину, выбирает маршрут поездки, а дальше автономная система пилотирования доставит его на место назначения. Правда, ручная система управления там тоже имеется - на тот случай, если человек, обладающий летными навыками, захочет порулить. Во время тестовых полетов EHang 184 поднимался на высоту до 300 метров, а разгонялся до скорости 130 км/час. В воздухе дрон-такси мог провести до 23 минут.

5. Конвертоплан с поворотными двигателями

Vahana от Airbus.

Авиастроительный концерн Airbus сделал ставку на конвертоплан Vahana. Конвертоплан это летательный аппарат с поворотными двигателями. При взлете и посадке они работают на подъем, как винты вертолета, а во время полета разворачиваются и работает в самолетном режиме. Этот беспилотник сможет двигаться по заранее заданным маршрутам, он обладает системой уклонения от столкновений с препятствиями и другими летательными аппаратами. Максимальная взлетная масса конвертоплана 745 кг, он может перевозить одного пассажира или использоваться для транспортировки грузов. Испытания полномасштабного прототипа (6,2 на 5,7 метров в основании и высотой 2,8 метров) начались в феврале прошлого года. Другие характеристики устройства его создатели пока держат в секрете.