2019-01-25T22:21:14+03:00
Телевизор

Нелюбимый фильм Высоцкого и другие истории

Памяти артиста посвящено сразу несколько программ
Антонина ВЕТКИНА
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Высоцкий в роли тракториста Андрея в комедии «Стряпуха». Кадр из фильмаВысоцкий в роли тракториста Андрея в комедии «Стряпуха». Кадр из фильма
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25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 81, и телеканалы, как всегда, посвящают памяти поэта весь конец недели. Многие программы вышли еще в пятницу, но и на долю выходных хватило.

Во-первых, это два документальных фильма: «Живой Высоцкий» (Первый, 26 января, 12.15) и «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (Первый, 26 января, 15.15). Фотограф Валерий Плотников, сделавший самые известные снимки Высоцкого, расскажет, как он снимал поэта; воспоминаниями поделятся вдова Высоцкого Марина Влади, его сын Никита, актер Вениамин Смехов и другие.

Из всех художественных фильмов с участием именинника на этот раз выбрали одну из ранних работ - комедию 1965 года «Стряпуха» (Первый, 26 января, 12.40). Высоцкий сыграл в этом фильме далеко не главную роль тракториста Андрея Пчелки. При жизни он признавался, что этот факт в собственной кинобиографии предпочитает не вспоминать, фильм ему не понравился. Тем не менее почитателям таланта артиста будет полезно вспомнить, как он начинал свой творческий путь.

Творчеству Высоцкого будет посвящен и «Квартирник НТВ у Маргулиса» (НТВ, 26 января, 0.50). Это повтор летней программы: песни барда прозвучат в исполнении Александра Скляра, Веры Визбор, Uma2rman, Сергея Галанина и других.

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