Этот Киркоров кончился

Телезритель нынче не тот пошел. Пультом нащелкался, насмотрелся всякого, пресытился, так и норовит разбежаться по нишевым каналам. Сейчас ведь всяких полно: и женские, и юмористические, и для молодых, и для охотников-рыболовов. Одних музыкальных штук пятнадцать.

Но большие каналы без боя сдаваться не намерены. Ищут новые форматы, тычут ими в зрителя аккуратненько - мол, авось добудимся. Вот и «Россия 1» пошла на эксперимент: в субботу там запустили шоу «Пригласите на свадьбу!». Для довольно консервативного канала страны смелое: в ведущие, например, взяли комикессу Марину Федункив - лицо, страшно сказать, эстетически чуждого ТНТ. Мало того, в идейном эпицентре проекта — простые россияне: влюбленная пара, мечтающая о красивой свадьбе. Это тоже вполне революционно, ведь обычных людей большие каналы недолюбливают и в развлекательные шоу предпочитают звать условного Николая Баскова. Звезды глянцевиты, управляемы, быстро запоминают большие объемы текста, улыбаются, когда скажут; легко поверить, что они сделают рейтинг просто потому, что они есть.

Трейлер шоу Пригласите на свадьбу! .

По сюжету влюбленным необходимо было отсмотреть номера художественной самодеятельности, чтобы самые интересные артисты потом выступили у них на свадебном торжестве. Фокусник показывал фокусы (взял у жениха часы, разбил, но потом оказалось, что не разбил), эквилибристы на велосипедах попирали законы физики, жонглеры в поварском прикиде чудесно кидались тарелочками. Умеренно-зрелищные, в общем, номера. Цирковые такие.

Ну и стало понятно, что никакая это не свадебная программа, а еще одна версия «Минуты славы». Шоу талантов. А будущие молодожены - для красоты, к тому же их быстренько заслонили с двух сторон с годами превращающаяся в солидную матрону Анна Семенович и сияющий Филипп Киркоров. Филипп пришел в особо ярком костюмчике, пародируя самого себя, все на нем блестело и сверкало как никогда.

То есть ты хочешь сделать новую, ни на что непохожую программу, но в глубине души не хочешь. И присыпаешь все Киркоровым и фокусниками. Как будто никто никогда не видел их по телевизору.

Грустнее всего в этой передаче было ведущей. Привычно раззудить плечо Марине Федункив было негде - она же актриса, грандиозная, комически-драматическая, а тут надо номера объявлять, как будто она какая-нибудь Лера Кудрявцева. Ну, хоть Киркорова потискала. Оба профессионально смеялись.

Доставать старые форматы из пыльных сундуков и делать вид, что это нечто кардинально новое — общий российский телевизионный недуг. На той же «России 1» возрождают шоу «Один-в-один» - все как раньше, только перевоплощаться будут не звезды, а «поклонники проекта, обычные люди». Не обольщайтесь, звезды тоже будут - «наставниками» и «членами жюри». А мощи Первого канала хватило на то, чтобы заставить тех же звезд покривляться в образах из известных советских фильмов («Главная роль», скоро), а ведь мы еще «Звезд под гипнозом» помним.

Вопрос «а нафига?» ни перед кем не стоит.

Жизнь во всем ее многообразии давно исчезла с традиционного ТВ, уступив место звенящей пошлости и Киркорову на батарейках. Жизнь ушла на маленькие каналы, к охотникам-рыболовам, в борзый Youtube.

Говорят, главные каналы — не для салаг, для людей в возрасте. Это ж как надо не любить людей в возрасте, чтобы верить, что они любят все банальное и скучное.