2019-01-28T18:38:19+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев: «Нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, но мы и в авиастроении проведем импортозамещение!»

Правительство распределило субсидии на производство новых лайнеров семейства МС-21
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках». Фото: Александр Астафьев/ТАССДмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках». Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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В этом году правительство выделит 1,6 миллиарда рублей на производство и обслуживание самолетов семейства МС-21. Этот пассажирский ближне- среднемагистральный самолет собран в Иркутске и сейчас проходит летные испытания. После этого начинается его запуск в серийное производство. В правительстве рассчитывают, что со временем самолеты этой серии придут на смену Boeing и Airbus. Речь идет о семействе лайнеров вместимостью от 150 до 210 пассажиров.

- Проект МС-21 важен для развития нашей гражданской авиации. В 2018 году число авиапассажиров в России выросло более, чем на 10 миллионов человек. При этом в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов, которые особенно нужны на региональных маршрутах, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

Из-за этого, по его словам, приходится покупать самолеты за рубежом, а это обходится недешево для российских авиакомпаний и тормозит развитие внутреннего авиарынка.

Завершение сертификационных испытаний МС-21 запланировано на вторую половину 2020 года. Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, уже оплачено 175 заказов на этот самолет. По его словам, потребность в самолетах семейства МС-21 - около 850 машин. На первом этапе ежегодно будет производиться 70 таких лайнеров. При этом к 2022 году уровень локализации при создании самолетов этого типа должен составить 97%, чтобы они практически не зависели от импортных поставок.

Борисов напомнил, что осенью прошлого года власти США ввели санкции в отношении российского предприятия «Аэрокомпозит», занимающегося разработкой и производством композитного крыла для МС-21. Это было сделано в том числе и для давления на программу МС-21

- Нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому. Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет будет действительно очень хороший, - заявил Медведев.

КСТАТИ

Нет санкциям: крыло самолета МС-21, который собирают в Иркутске, создадут из отечественных композитов

В начале января появилась новость, что санкции США поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию (подробности)

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