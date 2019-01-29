2019-01-29T15:13:04+03:00
Политика

Путину рассказали про тамбовскую муку

Глава области доложил президенту о ситуации в регионе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин и президент Владимир Путин. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССГубернатор Тамбовской области Александр Никитин и президент Владимир Путин. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Сегодня Тамбов, я хочу сказать без всякой бравады, можно считать российским центром деторождения и родовспоможения, - заявил на встрече с президентом губернатор Тамбовской области Александр Никитин, рассказывая о работе нового перинатального центра. - Мы в декабре 2017 года ввели, во все необходимые графики вписались. Уже за 2018 год там родилось 2700 детишек.

- Очень хорошо, это меня радует, - одобрил Владимир Путин, который про экономические достижения региона слушал куда сдержанней, чем про социальные. - Коллектив подобрался дееспособный?

- Там, вообще, лучшие врачи. Мы чуть ранее, перед тем как ввели перинатальный центр, построили хирургический корпус детской областной больницы, где тоже самое современное, по последнему слову, оборудование.

Никитин доложил про рост промышленного производства (114,4 %), про инвестиции в основной капитал (100 миллиардов рублей), про рост заработной платы (105,6 %).

- Мы являемся одними из лидеров по производству мяса, и занимаем, по крайней мере, по итогам и девяти, и одиннадцати месяцев 2018 года, второе место в России: 540 тысяч тонн мяса произвели, уступаем только Белгородской области, - рассказал губернатор про вечную конкуренцию с соседями по Черноземью. - Крупнейшие сахарные заводы размещены территориально в Тамбовской области. Производим более 70 процентов всех красителей: это и лакокрасочные материалы, и эмульсии акриловые. Кстати говоря, российские банкноты и денежные купюры – краски для них производятся на Тамбовском заводе «Пигмент», это лидер отрасли.

Один из крупнейших проектов в области - пуск второй очереди на одном из крупнейших мукомольных заводов в Европе.

- Первая очередь была – 600 тонн производили в сутки, плюс 650 тонн, - описывал предприятие Никитин. - Новейшее оборудование поставили, занятость дополнительную обеспечили. Особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости. Потому что 3,5 миллиона тонн зерна производим, потребляем на пищевые цели естественно меньше, все остальное мы реализуем, в том числе экспортируем.

- За два года построили? - уточнил Путин.

- Да, за два года, вторую очередь мы вводим в эксплуатацию.

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