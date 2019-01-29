Что благоустроят в Москве в 2019 году: 50 улиц и площадей, 150 парков

Сегодня, 29 января, на заседании президиума правительства Москвы обсудили планы благоустройства города в 2019 году. Этой весной начнется обновление 50 улиц и площадей, а также 150 парковых и озелененных территорий.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петра Бирюкова, ремонт улиц и парков пройдет во всех округах города. При этом в центре отремонтируют в основном небольшие улицы и переулки. В остальных округах популярные у местных жителей места отдыха обновят по программе «Мой район».

До конца года приведут в порядок 150 парковых и озелененных территорий. Среди адресов - усадьба Люблино и парк Победы в Зеленограде. Их начали обновлять в 2018-м и теперь благоустройство завершат полностью.

Новые фонари поставят в 1852 дворах жилых домов, около 500 школ и детских садов. Всего в разных районах столицы появятся дополнительно более 31 тысячи опор освещения. Архитектурно-художественной подсветкой украсят 64 здания и сооружения, в том числе дома на набережных Москвы-реки.

В парках, во дворах, на улицах и природных территориях высадят более 700 тысяч деревьев и кустарников. В этом году столичные власти запустят новую акцию. Каждая семья сможет участвовать в экологическом проекте «Наше дерево» и посадить дерево в честь рождения ребенка. Площадки для озеленения и саженцы бесплатно выделят всем желающим в скверах и парках по всему городу.

Коммунальные службы отремонтируют за этот год 19 миллионов квадратных метров дорог. В 2019 - 2021 годах заменят 27,5 тысячи погонных метров шумозащитных экранов вдоль дорог.

ЧТО ЕЩЕ

Капитальный ремонт в этом году проведут в 1982 жилых дома и 150 нежилых зданиях. Среди них - 27 офисов «Мои документы», 10 районных отделов внутренних дел и 12 других городских зданий. Для инвалидов сделают удобнее 100 центров госуслуг. Кроме того, для открытия еще одного флагманского офиса МФЦ подготовят специальный офис.

В подъездах заменят 1,8 тысячи лифтов и поставят 354 подъемные платформы для инвалидов.

ЦИФРЫ

В 2018 году в столице благоустроили 23 улицы и городские территории.

В списке:

- Лесная улица и соседние с ней переулки;

- участок у главного входа ВДНХ;

- новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта;

- переулки Замоскворечья и Ивановской горки в Китай-городе;

- площадь около станции метро «Улица 1905 года»;

- территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

Порядок навели в 82 зеленых зонах таких, как парк 50-летия Октября, парк имени Святослава Федорова, парк технических видов спорта в Печатниках, парки «Митино», «Вагоноремонт» и «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы и парк в районе Южное Бутово.